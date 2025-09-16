สิริพงศ์ โต้ MOA ไม่มีผลกฎหมาย ไม่เข้าข่ายยุบพรรค เย้ย ‘พท.’ ก็เคยเสนอรับเงื่อนไข ปชน.

สิริพงศ์ โต้ MOA ไม่มีผลกฎหมาย – ไม่ล้มล้างการปกครอง ไม่เข้าข่ายยุบพรรค เย้ย ก่อนหน้านี้ ‘เพื่อไทย’ เสนอรับทุกเงื่อนไข ‘ปชน.’ เหมือนกัน
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 16 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์กรณีนักกฎหมายยื่นคำร้องที่มีการปรับปรุงแก้ไขให้กับพรรคเพื่อไทย เพื่อยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่จะเอาผิดพรรคประชาชน และพรรคภูมิใจไทย เรื่องบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Agreement)
นายสิริพงศ์กล่าวว่า ตนคิดว่าเป็นเรื่องของความคิดเห็นที่อาจจะมองแตกต่างกัน เราคิดว่าลักษณะของ MOA นั้นเป็นความเข้าใจและข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งอาจจะไม่ได้มีผลทางกฎหมาย แต่มีผลทางความรู้สึก และมีผลต่อการรับรู้ ก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนที่จะดำเนินการได้ และเป็นเรื่องธรรมดาที่เข้าใจว่าท่านไม่เห็นด้วยแล้ว แม้ว่าก่อนหน้านี้พรรคเพื่อไทย ยืนยันที่จะรับเงื่อนไข MOA ของพรรคประชาชนเช่นกัน
เมื่อถามว่า คำร้องดังกล่าวสะท้อนอย่างไรบ้าง นายสิริพงศ์ กล่าวว่า แต่ละพรรคมีแฟนคลับของตนเอง และในสังคมก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีความคิดเห็นแตกต่างกันเป็นเรื่องปกติ
เมื่อถามว่า ในคำร้องระบุว่าการเซ็น MOA ดังกล่าวเข้าข่ายล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพื่อเป็นสารตั้งต้นในการยุบพรรค มองว่าไปถึงขั้นนั้นหรือไม่ นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ไม่ได้มีถ้อยคำอะไรที่จะเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพราะทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของสภาผู้แทนราษฎร และไม่ได้มีการระบุถึงอะไรที่รัฐธรรมนูญระบุว่าทำไม่ได้ จึงไม่อาจเข้าข่าย และเราก็ไม่อาจก้าวล่วงองค์กรใด