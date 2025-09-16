รทสช.ส่อแตก! ‘ก๊วนชุมพร’ จ่อซบภูมิใจไทย หลัง ‘พีระพันธุ์’ ไม่รับข้อเสนอปรับโครงสร้างพรรค

รทสช. ร้าว! ‘ก๊วนชุมพร’ จ่อเปิดตัวซบภูมิใจไทย หลัง ‘พีระพันธุ์’ ดื้อ ไม่ปรับโครงสร้างพรรค จับตาท่าที ‘เอกนัฏ’
เมื่อวันที่ 16 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ภายหลังการโหวตเลือกนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรี ทำให้พรรค รทสช. แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มของนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรค รทสช. โหวตงดออกเสียง กลุ่มของนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ เลขาธิการพรรค รทสช. โหวตสนับสนุนนายอนุทิน เพื่อรักษาจุดยืนอนุรักษนิยมเอาไว้ โดยไม่ต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรี และกลุ่มนายสุชาติ ชมกลิ่น อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อ โหวตสนับสนุนนายอนุทิน โดยเปิดตัวร่วมรัฐบาล
ทั้งนี้ ภายในพรรค รทสช. มีการหารือทิศทางการทำงานและเตรียมตัวเลือกตั้ง โดยมีการเสนอให้ปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรค เพื่อให้ทำงานคล่องตัวขึ้น โดยมีการพูดคุยกันหลายครั้ง แต่สัดส่วน กก.บห. ซึ่งเป็นกลุ่มของนายพีระพันธุ์ ที่มีมากกว่ากลุ่มของนายเอกนัฏ ไม่ยอมให้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพรรค และยืนยันจะทำงานพรรคในทิศทางเดิม เพราะเชื่อว่าพรรคมีคะแนนนิยมเหลืออยู่
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มมีความเคลื่อนไหวของ ส.ส.และสมาชิกพรรค ออกมาแสดงความไม่พอใจท่าทีของนายพีระพันธุ์มากขึ้น โดยมีกระแสข่าวว่า “กลุ่มชุมพร” ซึ่งนำโดย นายชุมพล จุลใส หรือลูกหมี ได้ลาออกจากพรรค รทสช. และจะย้ายไปเปิดตัวสมัครสมาชิกพรรคภูมิใจไทย ในวันที่ 17 กันยายนนี้
อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องจับตาท่าทีนายเอกนัฏ แม้จะยังไม่มีความชัดเจนว่าจะอยู่ต่อกับพรรค รทสช. หรือไม่ แต่ความเคลื่อนไหวของกลุ่มชุมพรของนายชุมพล ซึ่งมีความสนิทสนมกับนายเอกนัฏ อาจจะส่งสัญญาณในทางการเมืองระดับหนึ่ง