ทวี อุบตอบ ข้อสงสัย ปมอภัยโทษลดโทษ ทักษิณ 1 ปี ไม่ขอก้าวล่วงคำพิพากษา ศาลฎีกา

ทวี อุบตอบเรื่องข้อสงสัย ปมอภัยโทษลดโทษทักษิณ 1 ปี เป็นโมฆะหรือไม่ ไม่ขอก้าวล่วงคำพิพากษาศาลฎีกาฯ ส่วน ”ทักษิณ“ บงการแพทย์หรือไม่ กรณีไม่ผ่าตัด มอง คำพิพากษาไม่มีการระบุถึง ปฏิเสธคำถามคดีฮั้ว สว. อย่าเพิ่งพูดให้ทะเลาะกัน
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 16 ก.ย. ที่ สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง) กรุงเทพฯ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม สำหรับเรื่องความเสียดายหรือไม่ว่าไม่สามารถอยู่ทำให้เต็มที่ได้นั้น ตนมองว่า การเมืองคนใหม่ก็คงมาทำ เราอยู่ในระบอบประชาธิปไตย เชื่อมั่นว่ารัฐบาลนำโดยนายอนุทิน ที่ได้มีการพูดถึงเรื่องนโยบาย ก็คงดำเนินการต่อไป และหน้าที่ของทางฝ่ายค้าน ในยุคนี้จะสำคัญกว่ารัฐบาล
เพราะฝ่ายค้านเป็นฝ่ายค้านเสียงข้างมาก ถ้ารัฐบาลทำอะไรที่ไม่ถูก ฝ่ายค้านก็อาจมีข้อเสนอเพื่อให้รัฐบาลได้ทำให้กับประชาชนได้จริง เพราะเราจะเป็นฝ่ายค้านเพื่อประชาชน ไม่ใช่ฝ่ายค้านเพื่อล้มรัฐบาล และในตอนนี้ตนยังไม่มีอะไรที่จะฝากถึง รมว.ยธ. คนใหม่ เพราะตนยังไม่รู้ว่าเป็นใคร
เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามเรื่องนายทักษิณ ชินวัตร ที่มีหลายคนมีข้อสงสัยว่า การที่นายทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษ มันจะเป็นโมฆะหรือไม่ เพราะหลายคนยังเชื่อว่า นายทักษิณ ไม่ได้เข้าสู่เงื่อนไขการอภัยโทษ จะเป็นเรื่องโมฆะหรือไม่อย่างไรนั้น พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า ปกติเราต้องดูคำพิพากษา ตอนนี้กำลังขอคำพิพากษามาอ่าน แล้วก็ต้องลองดู แต่ว่าคำพิพากษาก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้
ต่อข้อถามว่าในคำพิพากษามีการระบุทำนองว่า นายทักษิณ รู้เห็นกับแพทย์ว่าแพทย์จะทำการผ่าตัด แต่เจ้าตัวเบรกไว้ก่อน เหมือนเป็นตัวบงการหรือไม่ พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า ยังไม่ได้เห็นคำพิพากษา อย่างไรต้องขอไปดูก่อน ถ้าพูดไปจะเป็นเหมือนการไปก้าวล่วง
ส่วนเมื่อสื่อมวลชนสอบถามเรื่องคดีเกี่ยวกับการฮั้ว สว. ปรากฏว่า พ.ต.อ.ทวี ตอบสั้น ๆ ว่า อย่าเพิ่งพูดให้ทะเลาะกัน พร้อมกับหัวเราะให้ผู้สื่อข่าว ก่อนยุติการให้สัมภาษณ์