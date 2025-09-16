นิพิฏฐ์ แนะปชป.ล่มสลายแน่ ถ้าเลือกหน.ใหม่ แทงไม่ถูกคน หนุนมาร์ค คัมแบ๊ก-ยินดีช่วย
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2568 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต ส.ส.พัทลุงหลายสมัย ได้โพสต์สนับสนุน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี กลับมาเป็นผู้นำพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้ง โดยมีเนื้อหาดังนี้
ผมยินดีหาก คุณอภิสิทธิ์ จะกลับมาเป็นผู้นำพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้งหนึ่ง และยินดีเข้าไปช่วยเหลือในการฟื้นฟูพรรค
โดยผมจะยังไม่สมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อเข้าไปเลือกหัวหน้าพรรค เพื่อแสดงว่า ไม่ต้องการตำแหน่งแห่งหนใดๆ ในพรรค และคิดล่วงหน้าไปว่า ในการฟื้นฟูพรรคควรทำเป็น 2 ชุด คือ
1.ชุดคนหนุ่ม-สาว สำหรับลงเลือกตั้ง
2.ชุดผู้อาวุโสที่เคยสร้างพรรคให้ยิ่งใหญ่มาในอดีต สำหรับเป็นที่ปรึกษา
สำหรับคนหนุ่มที่จะลงเลือกตั้ง ต้องเป็นคนหนุ่ม-สาว ที่มีทัศนะเป็นบวกต่อบ้านเมือง ไม่ทำลายรากฐานหรือแก่นของชาติ แต่ปรับปรุงให้ทันสมัยต่อโลกสมัยใหม่ เป็นคนหนุ่มสาวที่เป็นโซ่ข้อกลาง ให้คนทุกรุ่นอยู่กันได้อย่างสันติ ไม่ทำลายคนรุ่นใดรุ่นหนึ่ง เพื่อสร้างมนุษย์พันธุ์ใหม่ที่ผมไม่รู้จักขึ้นมา
สำหรับประชาชน ก็เช่นกัน หากเห็นว่า สามก๊ก ใหญ่ คือ เพื่อไทย, ประชาชน, ภูมิใจไทย คือความหวังของชาติ ก็ไม่จำต้องสร้างประชาธิปัตย์ (ยุคใหม่) ขึ้นมาอีก หากเห็นว่า ยังวางใจไม่ได้ ก็ต้องร่วมกันฟื้นประชาธิปัตย์ (ยุคใหม่) ขึ้นมา
เงื่อนไขผมอาจจะเยอะ แต่คิดเอาเองว่า นี่คือ “ความรอดอย่างเดียวของชาติ”
การเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครั้งนี้ เหมือน “เปิดถ้วยให้แทง“ แล้ว หากสมาชิกพรรคยังแทงไม่ถูกอีก ก็รอวันพรรคล่มสลายอย่างนิรันดร์