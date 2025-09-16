ปชน. เตรียมอภิปรายแถลงนโยบาย ชี้ ควรใช้งบระวัง ไม่ผูกพันรบ.ต่อไป มั่นใจ 4 เดือนแก้หมวด 15 ทัน

ปชน. พร้อมอภิปรายรัฐบาล ทั้งนโยยาย-บุคคล มั่นใจ 4 เดือนเดินหน้าแก้หมวด 15 ทัน เปิดประตูแก้รธน. ชี้ควรใช้งบระมัดระวังไม่ผูกพันรบ.ชุดต่อไป
เมื่อวันที่ 16 กันยายน ที่รัฐสภา นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงการเตรียมอภิปรายในวันแถลงนโยบายของคณะรัฐบาล นำโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ก่อนปฏิบัติหน้าที่ว่าเริ่มกระบวนการมาระยะหนึ่งแล้ว ในส่วนของพรรคประชาชนมีการเปิดลงชื่อให้ทาง ส.ส.ที่ประสงค์จะอภิปรายในวันแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งเราได้แบ่งส่วนเนื้อหาที่อาจจะมีการตั้งข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่อบุคคลที่มาดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรี รวมถึงนโยบายของรัฐบาลด้วย ที่เราเล็งเห็นภายใต้กรอบ เอ็มโอเอรัฐบาลต้องยุบสภาภายใน 4 เดือน ฉะนั้นการดำเนินนโยบายหลายอย่างที่แสดงให้เห็นว่าจะเป็นการสร้างภาระผูกพันไปยังรัฐบาลชุดต่อไป ซึ่งต้องให้ประชาชนเป็นคนตัดสินว่าอยากเห็นหน้าตาโฉมหน้ารัฐบาลเป็นอย่างไรในการใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาให้กับประเทศ ดังนั้นถ้ามีการแถลงนโยบายที่มีความเสี่ยงที่จะทำให้ประเทศตกอยู่ใต้ผลผูกพันมีภาระทางการเงินเพิ่มมากขึ้น จะเป็นกรอบกว้างๆ ที่ทาง ส.ส.ของพรรคจะเตรียมอภิปรายในส่วนนี้
ส่วนจะมีการพุ่งเป้าไปในทิศทางไหนเป็นพิเศษหรือไม่นั้น นายณัฐพงษ์กล่าวว่า ทั้งในเรื่องคุณสมบัติตัวบุคคลที่มาดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรี ใครที่มีประวัติไม่ดีหรือทางวิญญูชนเห็นได้ว่าน่าจะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องคดี ผลประโยชน์ต่างๆ รวมถึงนโยบายที่ไม่มีความเหมาะสม เป็นกรอบหลักๆ ที่เราใช้ในการอภิปราย
เมื่อถามว่าในระยะสั้นๆ พรรคประชาชนจะได้อะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันหรือไม่ นายณัฐพงษ์กล่าวว่า สิ่งที่สำคัญตอนนี้คือการเดินหน้าให้อยู่ในกรอบของเอ็มโอเอ คือการเลือกตั้งภายใน 4 เดือน และเปิดประตูสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ หากสังเกตจากการให้ข้อมูลจากตัวแทนของพรรคต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทย รวมถึงพรรคประชาชน ตอนนี้เห็นตรงกันแล้วว่าเราสามารถเดินหน้าแก้ไขหมวด 15 ในช่วงระยะเวลา 4 เดือนได้ ถึงแม้จะเป็นระยะเวลาที่สั้น แต่ถ้าบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ยังอยู่ในกรอบเวลาที่ทำได้ทัน ส่วนปัญหาเศรษฐกิจปากท้องเป็นปัญหาที่สำคัญไม่แพ้กัน ซึ่งรัฐบาลในช่วงนี้ต้องใช้งบประมาณอย่างระมัดระวังเท่าที่จำเป็นไม่เพิ่มภาระทางการคลังให้กับรัฐบาลในอนาคตจนเกินควร
เมื่อถามถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะมีการหารือกับ ส.ส.ของพรรคในประเด็นไหนบ้าง นายณัฐพงษ์กล่าวว่า หลักๆ เป็นการชี้แจงให้ทราบกรอบระยะเวลาว่าการแก้ไขหมวด 15 สามารถทำได้ แต่จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง รวมถึงอาจจะตั้งประตูที่ใช้ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขเอ็มโอเอของพรรคภูมิใจ และใช้กรอบเวลาเป็นเงื่อนไขในการกำกับดูแลเพื่อตรวจสอบว่าดำเนินการตามเอ็มโอเอหรือไม่
เมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าพรรคภูมิใจไทยจะไม่มีบิดพลิ้ว นายณัฐพงษ์กล่าวว่า ยังยืนยันว่าสิ่งที่เราทำหน้าที่คือใช้ทั้ง 140 กว่าเสียงในการกำกับทิศทางรัฐบาลให้ทำตามเอ็มโอเอ ส่วนตัวยังเชื่อว่าทิศทางเป็นไปทางที่ดีอยู่ และเมื่อไหร่ที่เราเห็นว่ามีการส่งสัญญาณทำให้เกิดการบิดพลิ้ว ไม่ทำตามสัญญา หรือมีการถ่วงเวลา เราพร้อมใช้เสียงของเราในการตรวจสอบรัฐบาล
ส่วนที่มี ส.ส.ของพรรคไปให้สัมภาษณ์ว่า การที่ไม่ไปร่วมรัฐบาลทำให้มีโควต้าคนนอกเข้าไปมาก นายณัฐพงษ์กล่าวว่า เป็นความเห็นส่วนตัวของ ส.ส. เรายืนยันว่าพรรคประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลแต่อย่างใด ขอให้รอดูการทำงานในการอภิปรายเราพร้อมอภิปรายในส่วนของคุณสมบัติรัฐมนตรีแต่ละคน และนโยบายของรัฐบาล เพียงแต่ช่วงนี้หากตนให้ความเห็นอะไรออกไปก่อนและมีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งรัฐมนตรี อาจจะถูกวิจารณ์ว่าพรรคประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี และเราต้องไปรับผิดชอบไปแบกแทนพรรคภูมิใจไทยในการจัดตั้งรัฐบาล ยืนยันว่าเราเป็นฝ่ายค้าน
