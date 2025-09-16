อนุทิน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไหว้ “ศาลหลักเมือง-วัดพระแก้ว” ก่อนนำรายชื่อครม. ขึ้นทูลเกล้าฯวันนี้

อนุทิน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ไหว้ “ศาลหลักเมือง – วัดพระแก้ว” ก่อนนำรายชื่อครม. ขึ้นทูลเกล้าฯวันนี้ บอกเสร็จสิ้นภารกิจไปอีกเปลาะ ขณะ ‘บิ๊กเล็ก’ ว่าที่ รมว.กลาโหม รอรับ พลาดลื่นล้มที่บันได
เมื่อเวลา 14.25 น. วันที่ 16 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เดินทางมายังศาลหลักเมือง หลังตรวจสอบรายชื่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสร็จสิ้นแล้ว โดยมี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมช.กลาโหม รอต้อนรับ
โดยจุดแรกนายกฯได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณหอพระ ซึ่งระหว่างทางที่จะเดินขึ้นไปยังหอพระ พล.อ.ณัฐพลที่เดินตามข้างหลังได้ลื่นล้มทั้งตัว บริเวณหน้าบันไดทางขึ้นหอพระ คาดว่าเป็นเพราะถุงเท้าทำให้ลื่น แต่ พล.อ.ณัฐพลได้ลุกอย่างรวดเร็ว และไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร ขณะที่ผู้เห็นเหตุการณ์ได้ร้องอุทานด้วยความตกใจ
ต่อมา นายอนุทินได้ผูกผ้าแพร 3 สี ถัดจากนั้น ได้ถวายพวงมาลัยศาลหลักเมือง และสักการะศาลเทพารักษ์ทั้ง 5 พร้อมเติมน้ำมันตะเกียงพระประจำวันเกิด
ขณะที่ประชาชนที่มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลหลักเมืองต่างตะโกนให้กำลังใจนายอนุทิน บอก “นายกฯสู้ๆ” ก่อนที่นายอนุทินจะหันไปยกมือไหว้ขอบคุณ ก่อนที่จะเดินข้ามถนนจากศาลหลักเมืองมายังวัดพระแก้ว และเดินเข้าทางประตูสวัสดิโสภา เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งใช้เวลาประมาณ 10 นาที ก่อนเดินออกมา พร้อมบอกผู้สื่อข่าวว่า “นำบุญมาฝาก” ผู้สื่อข่าวจึงสาธุพร้อมกัน
เมื่อถามว่า เสร็จภารกิจจากวัดพระแก้วจะเดินทางไปที่ไหนต่อนั้น นายอนุทินระบุว่า ต้องรอลงนามรายชื่อคณะรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯส่วนสถานที่จะใช่ทำเนียบรัฐบาลหรือไม่ ต้องรอให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งอีกครั้ง พร้อมกับปล่อยมุข และพูดติดตลก “ไปร้านลาบมั้ง”
ผู้สื่อข่าวถามว่า วันนี้รู้สึกสดชื่นหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ก็วันนี้เสร็จภารกิจที่เกี่ยวกับการทูลเกล้าฯคณะรัฐมนตรีแล้ว ก็ถือว่าผ่านไปอีกเปลาะ แต่ก็ยังมีอื่นๆ อีกมากมายที่ยังต้องทำ
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ระหว่างที่นายอนุทินจะขึ้นรถออกจากบริเวณหน้าวัดพระแก้ว มีนักท่องเที่ยวชาวตุรกี ซึ่งพอทราบว่านายอนุทินเป็นนายกฯ จึงเข้ามาขอถ่ายรูป และบางส่วนขอเซลฟี่ด้วย ก่อนนายกฯจะบอกว่า “เวลคัมทูไทยแลนด์ กู้ดลัค” และเมื่อรถเคลื่อนออกไปจากบริเวณหน้าวัดพระแก้ว นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวได้โบกมือให้ด้วย