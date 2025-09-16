ป.ป.ช. แจงปม สาโรจน์ พึงรำพรรณ ยื่นลาออก มีผล 1 ตุลาคมนี้ ยันไม่กระทบการทำงาน

สำนักงาน ป.ป.ช. แจงปม “สาโรจน์“ ยื่นลาออก ยัน ไม่กระทบการทำงานองค์กร
เมื่อวันที่ 16 กันยายน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้แจงกรณีที่ นายสาโรจน์ พึงรำพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ยื่นหนังสือลาออกจากราชการ ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้พิจารณาและมีมติอนุญาตแล้ว โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
สำนักงาน ป.ป.ช.ขอเรียนว่า การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงในครั้งนี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจขององค์กร และเพื่อให้การบริหารงานของสำนักงาน ป.ป.ช.เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และไม่หยุดชะงัก ระหว่างนี้ได้มอบหมายให้ พลตำรวจตรี อรุณ อมรวิริยะกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ปฏิบัติหน้าที่ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งรักษาราชการแทน เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ช.ดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ