อนุทิน รับห้ามไม่ได้ ถ้าถูกยื่นร้อง คุณสมบัติรัฐมนตรี ยันนั่งเทียบเคียงชุดก่อน กับเลขาครม.ทุกวัน

“อนุทิน” บอกเข้า “สลค.” ประชุมครั้งสุดท้ายก่อนทูลเกล้าฯรายชื่อครม.ใหม่ ย้ำไม่มีปัญหา แต่รอลงแบบฟอร์มตรวจสอบทุกอย่างถูกต้อง หากถูกร้องภายหลังเป็นเรื่องห้ามไม่ได้ ระบุ กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหา อายัดบัญชีม้า ยันไม่กระทบโครงการคนละครึ่ง รับยังสั่งการแก้น้ำท่วมไม่ได้ แต่เชื่อทุกหน่วยงานพร้อมรับมือ
เมื่อเวลา 14.40 น.วันที่ 16 กันยายน 2568 ที่ศาลหลักเมือง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการสักการะศาลหลักเมือง ถึงความคืบหน้าในการเสนอทูลเกล้าฯรายชื่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่เดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อประชุมกับหน่วยงานต่างๆ ที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ส่งรายชื่อว่าที่รัฐมนตรีไปตรวจสอบให้เป็นที่เรียบร้อย และเป็นการประชุมครั้งสุดท้าย คาดว่าเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ทางเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะทำเอกสารเพื่อกราบบังคมทูลเพื่อขอพระกรุณาให้ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยในเรื่องของการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ คาดว่า ช่วงเย็น จะแล้วเสร็จ พร้อมย้ำว่า ไม่มีปัญหา แต่ยังไม่ได้ลงนาม เพราะต้องรอกรอกแบบฟอร์ม ให้ตรงตามรูปแบบที่นำเสนอ ซึ่งตอนนี้รายชื่อครบหมดแล้ว
ส่วนที่เดินทางมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ศาลหลักเมือง นายอนุทิน กล่าวว่า เดินทางมาอยู่ตลอด โดยเฉพาะอยู่กระทรวงมหาดไทยก็มาตลอด ช่วงนี้ยังเข้าทำเนียบฯไม่ได้ แต่เมื่อสักครู่มาประชุมที่สลค.
เมื่อถามว่า ได้มีการขอพรอะไรหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ขอพรอย่างเดียวคือขอพรให้ประเทศไทย เจริญก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองสงบ และขอให้พี่น้องประชาชน คนไทยมีความสุขมีความสามัคคี ขอพรอยู่แค่กรอบนี้
เมื่อถามว่า หากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯลงมาแล้ว จะนำครม. มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เดี๋ยวว่ากัน แล้วแต่ศรัทธาของแต่ละท่าน ไม่บังคับกันอยู่แล้ว
เมื่อถาม ถึงเรื่องคุณสมบัติที่มีรายชื่อออกมาหน้าสื่อมีใครที่สุ่มเสี่ยงหรือไม่ นายอนุทิน ยืนยันว่า ได้ตรวจสอบทุกอย่าง คนที่จะถูกนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม ให้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯเป็นรัฐมนตรี ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ
เมื่อถามว่า มั่นใจว่า จะไม่มีข้อร้องเรียนภายหลัง ใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เราไปห้ามตรงนั้นไม่ได้ แต่เราทำสิ่งที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ
เมื่อถามว่า ที่ล่าช้าเพราะมีการตรวจสอบเยอะ นายอนุทิน กล่าวว่า อย่าไปตั้งข้อสังเกตเลย ทำไมถึงบอกว่าล่าช้า นั่งเทียบกับชุดเดิมๆ อยู่ทุกวันกับเลขาครม. มีขั้นตอนของมันของเรายังเร็วกว่าคนอื่น และที่เข้าหารือในวันนี้มีทุกหน่วยงานที่ตรวจสอบ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มาในฐานะหน่วยงานที่ตรวจสอบ ประวัติอาชญากร มีอัยการสูงสุด เลขากกต. เลขากฤษฎีกา เลขาครม. เลขาศาลยุติธรรม ทุกท่านก็ให้เกียรติ ตนก็ดีใจที่ทุกท่านให้เกียรติมาด้วยตัวเอง
เมื่อถามว่า ได้มีการกำชับอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่มี เพราะไล่รายชื่อตามลำดับทุกคนมีความสมบูรณ์อยู่ในคุณสมบัติ
เมื่อถามว่า ขณะนี้ประชาชนมีความเดือดร้อนเรื่องการอายัดบัญชี จะมีแนวนโยบายอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่าได้กำชับ ให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไปแก้ไขปัญหา ถ้าเราสงสัยใครคนใดคนหนึ่ง แต่ไปทำให้คนอื่นเดือดร้อน ก็ไม่ใช่วิธีการทำงาน
เมื่อถามว่า ได้มีการกำชับให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ไปทำการบ้านไว้รอแล้วใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ให้ถามว่าที่รมว.กลาโหม มีการประชุมกันทุกวัน
เมื่อถามว่า การอายัดบัญชีจะไม่มีผลกับโครงการคนละครึ่งใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่มี ทุกรัฐบาลจะมีโครงการที่เป็นโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล ที่ทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจว่าจะทำให้เกิดขึ้นให้ได้
เมื่อถามถึงกรณีปัญหาน้ำท่วมที่กระทบกับพื้นที่เศรษฐกิจ หลังจากแถลงนโยบายจะสั่งการอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า ตอนนี้ยังสั่งการอะไรไม่ได้ ก็ได้แต่หวังว่าหน่วยงานที่เคยทำงานร่วมกันมา ทั้งกระทรวงมหาดไทย และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ซึ่งสไตล์การทำงานอย่างมหาดไทย เชื่อว่า ตอนนี้เตรียมพร้อมไว้หมดแล้ว ได้มีการสนับสนุนในเรื่องของทรัพยากรบุคลากร เครื่องไม้เครื่องมือ การแสวงหาความร่วมมือระหว่างกันกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงกลาโหม เราเป็นหนึ่งเดียวกันสนธิกำลังช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
“ทุกเรื่องทั้งหน้างานทั้งเรื่องของงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือการเยียวยา ทุกเรื่องต้องราบรื่น และสมูทขึ้นกว่าเดิมแน่นอน ไม่มีพรรคของผมมีแต่พรรคพวก ไม่มีเรื่องขอให้สบายใจได้ คนอย่างผม ถ้าประชาชน ได้ประโยชน์ มีความสุข ประเทศชาติได้ประโยชน์ เรื่องพรรคเป็นเรื่องท้ายๆ ใครได้รับความนิยมจากประชาชนผมก็ยินดี“ นายอนุทิน กล่าว
เมื่อถามว่า หลังแถลงนโยบายแล้วสามารถทำต่อได้เลยใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า การทำงานไม่มีการหยุดชะงัก เพราะบุคลากรที่คัดเลือกมาเป็นบุคคลที่ทำงานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
