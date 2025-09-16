ชัยชนะ ยันอีกเสียง มาร์ค เหมาะสม คัมแบ๊กหน.ปชป. แย้มชื่อศิษย์เก่าจ่อตบเท้ากลับพรึบ

‘ชัยชนะ’ แย้ม ศิษย์เก่าปชป.เตรียมตบเท้ากลับบ้าน เชื่อ ‘อภิสิทธิ์’ เหมาะสม นั่งหัวหน้าพรรคคนใหม่ เพราะเป็นคนต้นแบบ มีอุดมการณ์ รักษาสัจจะ รักษาคำพูด อ้างคุยกับ ‘มาร์ค’ ตลอด
เมื่อวันที่ 16 กันยายน เวลา 14.25 น. ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายชัยชนะ เดชเดโช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง การเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ ว่า พรรคได้มีการนัดประชุมกรรมการบริหารพรรค ชุดรักษาการ ในวันที่ 18 ก.ย.นี้ เพื่อกำหนด วันเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ โดยตามข้อบังคับของพรรคจะต้องมีการจัดหาหัวหน้าพรรคคนใหม่ภายใน 60 วัน
เมื่อถามว่าต่อว่า สถานการณ์ตอนนี้มองว่าหัวหน้าพรรคคนใหม่ควรจะมีลักษณะอย่างไร นายชัยชนะกล่าวว่า เรามองว่าคนที่เป็นผู้นำพรรคจะมีลักษณะอย่างไร พรรคเราเปิดกว้างให้คนที่มีคุณสมบัติมาสมัครได้อยู่แล้ว แต่วันนี้เมื่ออตำแหน่งหัวหน้าพรรคว่างลง ส.ส.ในพรรคก็ต้องมีการพูดคุยกัน และพรรคเราเป็นสถาบันทางการเมืองอยู่มา 80 ปี เราเปลี่ยนตามยุคตามสมัย ทั้งนี้ คนที่จะมาเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ ต้องยอมรับและเข้าใจการเมืองในปัจจุบัน ในการพัฒนาทางการเมือง และสถานการณ์การเมืองในขณะนี้ที่มีการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย ซึ่งตนคิดว่าระบบประชาธิปไตยแบบนี้ก็จะทำให้การเมืองอ่อนแอลง
นายชัยชนะกล่าวว่า เพราะฉะนั้นระหว่างที่เป็นวิกฤตการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ก็ควรใช้โอกาสนี้ให้เป็นโอกาสการเมืองใหม่ ทั้งนี้ ผมได้มีการเชิญชวนคนเก่าที่ได้ออกจากพรรคไปก่อนหน้านี้ กลับมาเข้าพรรคเพื่อมาฟื้นฟูพรรคด้วยกัน และต้อนรับบุคคลที่มีอุดมการณ์คล้ายคลึงกับพรรคประชาธิปัตย์ ให้มาทำกิจกรรม และคิดว่าการเลือกตั้งครั้งหน้า จะเป็นการแข่งขันกันทางความคิด เพราะฉะนั้นการนำเสนอนโยบายก็ดี สิ่งที่เราทำก็มีผลงานในอดีตดี และในอนาคตก็มาพร้อมกับคนรุ่นใหม่ ซึ่งเชื่อว่าจะมีโอกาสที่สมาชิกจะเพิ่มขึ้นในการเลือกตั้งครั้งหน้า
“สิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ยึดถือตลอดก็คืออุดมการณ์ทางการเมือง สัจจังเว อมตะวาจา (“คำสัตย์แลเป็นวาจาไม่ตาย” หรือ “ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย”) ต้องยอมรับว่าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นสถาบันการเมืองที่ให้โอกาสคนรุ่นใหม่ทุกคน และเปิดโอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็น ไม่มีใครคนใดเป็นเจ้าของพรรค และขอให้รอดูว่าภายในหนึ่งเดือนเราจะได้หัวหน้าพรรคคนใหม่ และผมเชื่อมั่นว่าพรรคจะดีขึ้นแน่นอน ส่วนวันนี้ก็ต้องจับตาดูว่าจะมีคนเก่าเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพิ่มขึ้นแน่นอนและมาเรื่อยๆ หรือไม่” นายชัยชนะ กล่าว
ส่วนที่มีกระแสว่าอยากให้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กลับมาเป็นหัวหน้าพรรคนั้น ได้มีการพูดคุยกันหรือไม่ นายชัยชนะกล่าวว่า นายอภิสิทธิ์ เป็นคนที่มีความสามารถ และเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าพรรค เป็นบุคคลสำคัญทางการเมืองไทยที่เป็นบุคคลต้นแบบ มีอุดมการณ์ การรักษาสัจจะ รักษาคำพูด ก็มีความเหมาะสมที่จะกลับมาเป็นหัวหน้าพรรค
นายชัยชนะกล่าวยอมรับว่า ตนได้มีการพูดคุยกับนายอภิสิทธิ์อยู่ตลอด เพราะนายอภิสิทธิ์ เป็นอดีตหัวหน้าพรรคตั้งแต่ตนสังกัดพรรคในการเลือกตั้งปี 2562 ซึ่งก็มีการพบกันทานข้าวและกินกาแฟร่วมกัน เป็นเรื่องปกติ นอกจากนี้ก็ยังมี นายกรณ์ จาติกวณิช และ น.ส.วทันยา บุญนาค รวมถึงคนอื่นๆ ซึ่งก็มีความเหมาะสมเช่นกัน แต่ขอให้รอดูว่าพรรคประชาธิปัตย์จะกลับมาได้ คือสามัคคีคือพลัง ความมีเอกภาพคือสิ่งที่สำคัญที่สุด เราเดินทางมา 80 ปีเราทราบดีว่าอะไรเป็นอะไร การพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน นั่นคือการสร้างพลังของพรรคมากขึ้น ตนเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตเป็นสิ่งที่ดีกว่า ที่ผ่านมาก็ดีอยู่แล้ว ซึ่งนายเฉลิมชัย ก็ทำงานให้กับพรรคมีความรักต่อพรรคและยึดมั่นในอุดมการณ์ของพรรค
นายชัยชนะกล่าวด้วยว่า นายเฉลิมชัยบอกว่ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพจึงขอตัวไปดูแลเรื่องสุขภาพ ซึ่งนายเฉลิมชัยก็ได้มีการพูดคุยทางโทรศัพท์กับตน และยืนยันว่าไม่ไปไหน อยู่กับพรรคเหมือนเดิม ทั้งนี้อนาคตหากมีหัวหน้าพรรคคนใหม่ กรรมการบริหารพรรคคนใหม่ เราก็ต้องดูว่ามีการฟอร์มทีมอย่างไร ทั้งนโยบายทิศทางในการนำพาพรรค ตามที่รัฐบาลได้ประกาศไว้ 4 เดือน ว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ เราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อม
เมื่อถามว่ากลุ่ม ส.ส.นครศรีธรรมราช ของนายชัยชนะจะโหวตหนุนในอภิสิทธิ์นั่งตำแหน่งหัวหน้าพรรคหรือไม่ นายชัยชนะกล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์ไม่มีกลุ่ม อย่าคิดว่าเป็นกลุ่มคนนั้นหรือกลุ่มคนนี้ ยืนยันว่าไม่มี เราอยู่ภายใต้พรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นคนของพรรคประชาธิปัตย์ ในส่วนของตนนั้น มองว่านายอภิสิทธิ์ มีความเหมาะสม ส่วน ส.ส. คนอื่นมองอย่างไรก็ต้องไปถามคนนั้นๆ เพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่ที่ว่า บุคคลที่ตนได้กล่าวมา ใครจะเป็นบุคคลที่เสนอตัวรับสมัครหัวหน้าพรรค ก็ขอให้ไปถามเจ้าตัวเอง เพราะตนไม่สามารถตัดสินใจแทนได้ และเครดิต ของอดีตนายกรัฐมนตรีที่เรามีอยู่ และนักการเมืองที่เรามีอยู่ในปัจจุบัน ที่เป็นผู้นำพรรคฯ เป็นคนดีที่ไม่แพ้คนอื่น
เมื่อถามว่ากรณีที่นายชัยชนะ ได้มีการโพสต์รูปรับประทานกาแฟ ร่วมกับ นายกรณ์ ได้มีการเชิญกลับเข้าพรรคหรือไม่ นายชัยชนะกล่าวว่า ตนกับนายกรณ์มีความผูกพันกันอยู่แล้ว เจอหน้ากันบ่อย การพูดคุยกันปฏิเสธไม่ได้ ในเมื่อนายกรณ์ไม่ได้สังกัดพรรคไหน ก็ต้องเชิญกลับมาพรรคเพราะนายกรณ์เติบโตจากพรรคประชาธิปัตย์ และเป็นอดีต รมว.คลัง มีความเข้าใจทางเศรษฐกิจ และเป็นคนทันสมัย จึงเชิญชวนให้กลับมาช่วยพรรคมาดูแลทีมเศรษฐกิจ แต่ตัวของนายกรณ์นั้นบอกกับตนว่าต้องการจะวางมือทางการเมือง แต่ตนก็มองว่าแม้จะวางมือก็สามารถเข้ามาช่วยงานพรรคได้
“การที่ผมไปทานกาแฟกับคุณกรณ์นั้นผมยืนยันว่า เวลานั้นผมยังไม่รู้ว่าท่านเฉลิมชัย ลาออก และไม่มีนัยยะทางการเมือง แต่เมื่อเป็นนักการเมือง นอกจากการพูดคุยเรื่องส่วนตัวก็ต้องคุยเรื่องการเมือง เพราะไม่งั้นก็จะไม่มีอรรถรส ก็เป็นสิ่งที่ดีที่ได้คุยหลายคน” นายชัยชนะกล่าว
ส่วนนายกรณ์ตอบกลับว่าจะกลับมาพรรคหรือไม่นั้น นายชัยชนะกล่าวว่า จิตใจและหัวใจของนายกรณ์อยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์อยู่แล้ว ตัวอยู่ที่ไหนใจอยู่ที่ไหนสำคัญกว่า และหลังจากนี้ตนจะไปกินข้าวกับคนอื่น จึงขอให้รอดูต่อจากนี้
เมื่อถามถึง กระแสข่าวว่านายชัยชนะ ต้องการสมัครตำแหน่งเลขาธิการพรรค นายชัยชนะกล่าวว่า ตำแหน่งเลขาธิการพรรคสมัครไม่ได้ เป็นการแต่งตั้งด้วยการเสนอชื่อ โดยหัวหน้าพรรค ซึ่งตนคิดว่าคนที่จะมาเป็นเลขาธิการพรรค ก็ต้องดูว่าหัวหน้าพรรคคนนั้นจะเสนอชื่อใคร
เมื่อถามว่า ที่บอกว่าจะมีคนเก่าๆ กลับเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพรรคฯนั้นมีใครบ้าง นายชัยชนะกล่าวว่า ตอนนี้ก็มีคนมาสมัครเยอะแยะ เช่น นายถาวร เสนเนียม อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่เคยลาออกไปก่อนหน้านี้ รวมถึงนายกรณ์ด้วยเช่นเดียวกัน ก็บอกว่าจะกลับมา แต่กำลังรอดูสถานการณ์อยู่เช่นเดียวกัน ดังนั้นก็เหมือนละครไทย ก็ขอให้รอดู บอกไปก็ไม่สนุก บอกไปทุกตอน ก็ไม่มีคนติดตาม