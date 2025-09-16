คุณหญิงอ้อ มาเอง ปลุกเพื่อไทยสู้ๆ ทำส.ส.เฮลั่นห้องประชุม ยืนยัน ชินวัตร ไปต่อ  

“หญิงอ้อ” เข้าพท. บอกสส. สู้ๆ ทำสมาชิกเฮลั่น “ชินวัตร” ไปต่อ
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 16 กันยายน 2568 ที่พรรคเพื่อไทย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมพรรคเพื่อไทยประจำสัปดาห์ ที่มี นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรค และ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ แกนนำพรรคเป็นประธานการประชุม เมื่อ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเดินเข้าห้องประชุม สมาชิกพรรคได้ปรบมือให้กำลังใจก่อนที่ น.ส.แพทองธาร จะเดินไปนั่งกับแกนนำพรรค
นายสุริยะ ได้กล่าวกับสมาชิกพรรคว่า วันนี้แม้มีคนออกไป แต่ไม่ได้กระทบอะไรกับพรรค แต่พรรคยังเข้มแข็งยังคงเป็นปึกแผ่น เป็นสถาบันทางการเมือง เราพร้อมสู้ต่อทุกสนามเลือกตั้ง แต่ละสนามที่ลงไปเน้นทุกสนาม โดยเฉพาะสนามเลือกตั้งใหญ่ ขอให้สมาชิกทุกคนช่วยกันปฏิรูปพรรค ถ้าอยากจะเสนอปรับเปลี่ยนอะไรขอให้แจ้งมา เพราะพรรคยึดโยงกับ สส.ช่วงแรกอาจต้องปรับตัว ตอนนี้เริ่มปรับตัวได้แล้วว่าการทำหน้าที่ในสภาฯ พรรคเราจะเป็นพรรคฝ่ายค้านตัวจริง และจะเป็นหลักให้กับประเทศ เลือกตั้งครั้งหน้าพรรคสู้เต็มที่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังปิดประชุมก่อนที่สมาชิกจะเดินออกจากห้องประชุม คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ อดีตภริยา นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ได้เดินเข้ามาให้กำลังใจสมาชิกพรรค พร้อมกล่าวสั้นๆว่า “สู้ๆนะคะ” ทำให้ ส.ส.ต่างยืนขึ้นปรบมือทั้งห้องประชุม
