รทสช.วุ่น เอกนัฏ แตกหัก พีระพันธุ์ ยื่นลาออกเลขาฯ นัดก๊วน กก.บห.-โฆษกไขก๊อกด้วย

“เอกนัฏ” แตกหัก “พีระพันธุ์” ยื่นลาออก เลขา รทสช. นัดก๊วน ”กก.บห.-โฆษก“ ไขก๊อกด้วย
รทสช. – เมื่อวันที่ 16 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังเกิดกระแสความขัดแย้งภายในพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) อย่างหนัก โดยในการประชุมพรรค เมื่อวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรค รทสช. และ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ เลขาธิการพรรค รทสช. ได้มีการโต้เถียงกันอย่างหนัก โดยนายเอกนัฏ ได้ประกาศกลางวงประชุมขอลาออกจากคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.)
นอกจากนี้ มีรายงานข่าวด้วยว่า คืนวันเดียวกันนี้ กลุ่มของนายเอกนัฏ จะมีการพูดคุยกัน โดยนายเอกนัฏ นายดวงฤทธิ์ จะลาออกจากการ เป็นกรรมการบริหารพรรค รวมถึงนายอัครเดช จะลาออกจากการเป็นโฆษกพรรค รทสช.ด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับกลุ่ม ส.ส.ฝั่งนายเอกนัฏ ประกอบด้วย นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะรองหัวหน้าพรรค น.ส.วชิราภรณ์ กาญจนะ ส.ส.สุราษฎร์ธานี เขต 3 น.ส.กานต์สินี โอภาสรังสรรค์ สส.สุราษฎร์ธานี เขต 1 นายธานินทร์ นวลวัฒน์ ส.ส.สุราษฎร์ธานี เขต 7