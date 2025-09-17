นายกฯไหว้ศาลหลักเมือง-วัดพระแก้วหลังทูลเกล้า ครม. ยันไร้ปัญหา มีบิ๊กองค์กรร่วมเช็กคุณสมบัติ

นายกฯไหว้ศาลหลักเมือง-วัดพระแก้วหลังทูลเกล้าครม. ยันไร้ปัญหา มีบิ๊กองค์กรร่วมเช็กคุณสมบัติ
เมื่อวันที่ 16 กันยายน น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล นายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย เดินทางเข้ามาที่ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เพื่อนำรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรี มาส่งให้น.ส.ณัฐฎ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตรวจสอบคุณสมบัติ ต่อมาหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรี อาทิ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ผบ.ตร.รวมถึงตัวแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เดินทางมาที่ตึกสลค. คาดว่ามาช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตรวจคุณสมบัติ ต่อมานายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี นั่งรถยนต์ส่วนตัว โรลส์รอยซ์ ทะเบียน วอ 3333 กรุงเทพมหานคร เข้ามายังตึกสลค. ใช้เวลาชั่วโมงเศษ นายอนุทิน เดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาล โดย นายอนุทิน พยักหน้า เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ารายชื่อเรียบร้อยหรือไม่ และจะนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯได้วันนี้
ต่อนายอนุทิน เดินทางมายังศาลหลักเมือง มีพล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม รอต้อนรับ โดยจุดแรกนายกฯ ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณหอพระ ระหว่างทางที่จะเดินขึ้นไปยังหอพระ พล.อ.ณัฐพล ที่เดินตามข้างหลังได้ลื่นล้มทั้งตัว บริเวณหน้าบันไดทางขึ้นหอพระ คาดว่าเป็นเพราะถุงเท้าทำให้ลื่น แต่พล.อ.ณัฐพล ได้ลุกอย่างรวดเร็ว และไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร ต่อมานายอนุทินได้ผูกผ้าแพร 3 สี ถัดจากนั้นถวายพวงมาลัยศาลหลักเมือง และสักการะศาลเทพารักษ์ทั้ง 5 พร้อมเติมน้ำมันตะเกียงพระประจำวันเกิด ก่อนที่จะเดินข้ามถนนจากศาลหลักเมืองมายังวัดพระแก้ว และเดินเข้าทางประตูสวัสดิโสภา เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพระบรมมหาราชวัง
นายอนุทิน กล่าวว่า เลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะทำเอกสารเพื่อกราบบังคมทูลเพื่อขอพระกรุณาให้ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยในเรื่องของการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ คาดว่าเย็นนี้จะแล้วเสร็จ ตอนนี้รายชื่อครบหมดแล้ว สำหรับการกราบขอพรนั้น ได้ขอให้ประเทศไทย เจริญก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองสงบ และขอให้พี่น้องประชาชน คนไทยมีความสุขมีความสามัคคี
นายอนุทิน ยืนยันว่าคุณสมบัติว่าที่รมต.นั้นได้ตรวจสอบทุกอย่าง คนที่จะถูกนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯให้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯเป็นรัฐมนตรี ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ส่วนจะมีใครร้องเรียนภายหลัง ไปห้ามตรงนั้นไม่ได้ แต่ทำสิ่งที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ
“การที่เข้าหารือวันนี้มีทุกหน่วยงานที่ตรวจสอบและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มาในฐานะหน่วยงานที่ตรวจสอบ ประวัติอาชญากร อัยการสูงสุด เลขากกต. เลขากฤษฎีกา เลขาครม. เลขาศาลยุติธรรม ทุกท่านก็ให้เกียรติ ผมก็ดีใจที่ทุกท่านให้เกียรติมาด้วยตัวเอง ทั้งนี้ไล่รายชื่อผู้เสนอดำรงตำแหน่งตามลำดับทุกคนมีความสมบูรณ์อยู่ในคุณสมบัติ”นายอนุทินกล่าว