ป.ป.ช. ฟันผิด 2 นายกเล็กรีดเงิน-ทุจริตงบ แต่ตีตกร้องทุจริต ปลูกเงาะเกาะกลางเมืองสุราษฎร์

ปปช.ตีตกร้องทุจริตปลูกเงาะเกาะกลางเมืองสุราษฎร์ ส่งฟ้อง 2 ขรก.ศูนย์ไร้ที่พึ่งยักยอกงบ ชี้มูล 2 นายกเล็กเรียกเงิน-ทุจริตงบ
เมื่อวันที่ 16 กันยายน ที่ห้องประชุม สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี นายสุชาติ กรวยกิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 8 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ร่วมแถลงผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดในพื้นที่ภาค 8 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
นายสุชาติกล่าวว่า สถิติผลการดำเนินงานคดีเรื่องตรวจสอบเบื้องต้นปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล 9 ก.ย.68) รับไว้ดำเนินการ 1,017 เรื่อง แล้วเสร็จ 344 เรื่อง ไต่สวนเบื้องต้นดำเนินการแล้วเสร็จปีงบประมาณ 2568 รับไว้ดำเนินการ 338 เรื่อง แล้วเสร็จ 85 เรื่อง ข้อกล่าวหาตกไป/ยุติสอบสวน 20 เรื่อง ชี้มูลความผิดทางอาญา 5 เรื่อง ชี้มูลความผิดทางวินัย 8 เรื่อง ชี้มูลความผิดทางอาญาและวินัย 45 เรื่อง ส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาถอดถอน 6 เรื่องและจำหน่ายคดี 1 เรื่อง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่แถลงข่าวได้รายงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติกรณีร้องเรียนกล่าวหา นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีกับพวกรวม 6 คนร่วมกันทุจริตโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนกาญจนวิถี งบ 8 ล้านบาท เมื่อปี 2559 (ปลูกต้นเงาะ) จากการไต่สวนข้อเท็จจริงปรากฏว่า ข้อกล่าวหาไม่มีมูลให้ข้อกล่าวหาตกไป
ด้านสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รายงานข้าราชการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 รายยักยอกเงินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันแก่กลุ่มเสี่ยงและครอบครัวเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง ปี 2560 หลักสูตรการทำเครื่องแกงและดอกไม้จันทร์ จำนวน 160,000 บาท และหลักสูตรการเดินสายไฟในอาคาร จำนวน 23,750 บาท โดยจัดทำเอกสารอันเป็นเท็จ คณะกรรมการ ป.ป.ช.ให้ส่งสำนวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อฟ้องต่อศาล และให้ต้นสังกัดดำเนินการทางวินัย พร้อมชดใช้ค่าเสียหาย
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช.ยังได้มีมติชี้มูลความผิดทางอาญาและวินัย อดีตนายก อบต.คนหนึ่งใน อ.ท่าฉาง กับพวก 3 ราย เรียกรับเงินจากเจ้าหน้าที่ เมื่อปี 2564 และอดีตนายกเทศมนตรีคนหนึ่งใน อ.เคียนซา ทุจริตโครงการปลูกป่า 2 คดีปี 2565
