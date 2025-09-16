ส.ส.ปชน.ห่วงดึงคดีพลทหารดับในค่าย จากศาลอาญาทุจริตไปอยู่อำนาจศาลทหาร
เมื่อวันที่ 16 กันยายน นายเชตวัน เตือประโคน ส.ส.ปทุมธานี เขต 6 พรรคประชาชน ได้โพสต์เฟซบุ๊ก แสดงความกังวลเกี่ยวกับคดีที่ พลทหารกิตติธร เวียงบรรพต เสียชีวิตหลังเข้ารับการเกณฑ์ทหารใหม่ ที่ค่ายเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย เมื่อปี 2566 ถูกดึงไปอยู่ในอำนาจศาลทหาร โดยระบุว่า
[ หยุดความพยายามดึงอำนาจ กลับไปอยู่ที่ “ศาลทหาร” ]
มีรายงานข่าวเล็กๆ ระบุว่า ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 5 เลื่อนฟังคำสั่งคณะกรรมการชี้ขาดเขตอำนาจศาล เพื่อชี้ขาดว่าคดีการเสียชีวิตในค่ายทหารของพลทหารกิตติธร เวียงบรรพต เมื่อปี 2566 นั้นอยู่ในอำนาจหน้าที่ของศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 5 หรือ ศาลทหาร โดยให้เลื่อนนัดออกไปอีกเป็นวันที่ 20 ตุลาคม 2568 เวลา 13.30 น.
คดีการเสียชีวิตของพลทหารกิตติธร ที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งใน จ.เชียงราย เกิดขึ้นเนื่องจากโดนครูฝึกยศร้อยโทกับยศจ่าสิบโท สั่งฝึกในเวลากลางคืนที่ไม่เหมาะสม ประกอบกับการขาดความรู้ทางการแพทย์ของหน่วย ทำให้เมื่อพลทหารรายนี้เจ็บป่วย ที่สุดก็ถึงขั้นเสียชีวิตด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
พลทหารกิตติธรผู้มีอนาคตไกล เรียนจบปริญญาตรี ไปทำงานอยู่ที่เกาหลีใต้ มีครอบครัวมีลูกตัวน้อยที่น่ารัก แต่ทว่าเมื่อต้องจับโดนใบแดง สิ่งที่เขาได้รับกลับมาคือความตาย
คดีนี้ในตอนแรกก็อยู่กับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 5 ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทำร้ายและการกระทำที่ทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 หรือ พ.ร.บ.อุ้มหาย แต่ไม่รู้ว่าจู่ๆ มีใครมาช่วยหรือไม่? จู่ๆ มีนายทหารคนไหนมากระซิบข้างหูจำเลยทั้งสองคนหรือไม่? ว่าให้ยื่นคำร้องสู้เรื่องขอบเขตอำนาจศาล พูดง่ายๆ ก็คือจะให้การพิจารณาพิพากษาคดีนี้ไปอยู่กับศาลทหาร โดยให้เหตุผลว่าเพราะพวกเขาเป็นทหาร
ใช่หรือไม่ว่านี่คือความพยายามของกองทัพ ที่จะเอาคดีที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวินัยทหาร ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องระเบียบทหาร หากแต่เป็นเรื่องความผิดทางอาญาฆ่าคนตาย แต่จะขอเอาไปอยู่กับศาลทหาร ซึ่งผมและพรรคประชาชนไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือแม้แต่บรรดาคดีทุจริต คอรัปชั่น ฉ้อโกงต่างๆ เหล่านี้ก็ควรที่จะอยู่ในอำนาจของศาลอาญาทุจริต ไม่ใช่ศาลทหาร
วันพฤหัสที่ 18 กันยายน นี้ สภาผู้แทนราษฎร จะมีการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร เสนอโดยเพื่อนสมาชิกจากพรรคประชาชน ซึ่งกรณีของพลทหารกิตติธร เป็นหนึ่งในประเด็นที่ยืนยันสนับสนุนว่าควรยกเลิกศาลทหารในภาวะปกติ ให้มีแต่ช่วงประกาศสงครามเท่านั้น ขณะที่คดีอาญา คดีทุจริต ก็ให้ไปขึ้นศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นศาลพลเรือน