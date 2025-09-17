โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล เป็นกรณีพิเศษ จำนวน 90 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล เป็นกรณีพิเศษ 90 ราย รับราชการด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 90 ราย จากทุกเหล่าทัพ โดยมี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนอพระบรมราชโองการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2568
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ที่ได้รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน 90 ราย ดังนี้
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
1.พลโท ธนบดี ตันหยง เป็น พลเอก
2.พลโท รักชาติ รัตนาศักดิ์ เป็น พลเอก
3.พลโท ประเชิญ ไชยกิจ เป็น พลเอก
4.พลโท วันชัย เกตุวิทยา เป็น พลเอก
5.พลโท วรวุฒิ กระเทศ เป็น พลเอก
6.พลโท ณัฏฐ์พัชร์ นภนาคจันทร์ เป็น พลเอก
7.พลโท พีระพงศ์ ไชยศรี เป็น พลเอก
8.พลอากาศโท คมสัน อ่อนละออ เป็น พลอากาศเอก
9.พลตรี กิตติศักดิ์ ดวงกลาง เป็น พลโท
10.พลตรี ณัฐพงศ์ วานิกร เป็น พลโท
11.พลตรี สนั่น แย้มพราหม เป็น พลโท
12.พลตรีหญิง จันทร์ทิพย์ เชาวน์ไกลวงศ์ เป็นพลโทหญิง
13.พลตรีหญิง นาฏฐินี กลัมพสุต เป็นพลโทหญิง
14.พลตรีหญิง เบญจมาศ นันทา เป็น พลโทหญิง
15.พลตรีหญิงนริสา บุญช่วง เป็น พลโทหญิง
16.พลตรีหญิง อภัสนี บุญญาวรกุล เป็น พลโทหญิง
