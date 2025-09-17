สภาฯฮาแต่เช้า ส.ส.ภท.มึน พูดผิดลุกขอหาเรื่อง ด้าน หมอศรีญาดา จี้ อนุทิน ดันแลนด์บริดจ์ให้ถึงฝัน 

สภาฯฮาแต่เช้า ช่วงหารือ ‘แนน บุณย์ธิดา’ มึน พูดผิดบอกขอหาเรื่อง ทำที่ประชุมหัวเราะลั่น ด้าน ‘หมอศรีญาดา’ พลิกบทบาทเจ้าแม่ประท้วงเป็นฝ่ายค้านครั้งแรก ฝาก ‘อนุทิน’ ที่เป็นนายกฯ เพราะได้เสียงฝ่ายค้านท่วมท้น ดันโครงการ ‘แลนด์บริดจ์’ ให้ถึงฝั่งฝัน เหน็บเสียงคัดค้านในวันนั้นอาจเงียบกริบ วันนี้อาจจะไม่มีแม้เสียงกระซิบ
เมื่อวันที่ 17 กันยายน เวลา 09.00 น.ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีนายไชยา พรหมา รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่ประธานในการประชุม โดยก่อนเข้าสู่วาระ ได้เปิดให้สมาชิกหารือความเดือดร้อนของประชาชน โดย น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย ส.ส.อุบลราชธานี โฆษกพรรคภูมิใจไทย ลุกขึ้นหารือเป็นคนแรก แต่ทำให้ ส.ส.ที่นั่งอยู่ พากันหัวเราะลั่นห้องประชุม เนื่องจาก น.ส.แนนกล่าวว่า “ดิฉัน แนน บุณย์ธิดา สมชัย ท่านประธานคะ วันนี้ ดิฉันมีเรื่องจะหาเรื่อง …” ก่อนจะทราบว่าพูดผิด และรีบแก้ไขว่าตนหารือ 2 เรื่อง คือ ช่วงนี้ฝนตกหนักมาก ส่งผลให้ถนนเป็นหลุมขนาดที่ทำให้รถเสียหายได้ ตนขอฝากว่าในเรื่องการซ่อมแซมและการสร้างในอนาคตที่อาจจะต้องมีความคิดคำนวนสูตรใหม่ เพราะฝนที่เยอะกว่าเดิม ทำให้ถนนลาดยางมีปัญหาได้เกี่ยวกับการอุ้มน้ำและกระเทาะออก และขณะนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีมวลน้ำที่ไหลมาจากแม่น้ำชีค่อนข้างเยอะมาก เริ่มเอ่อล้น 2 ข้างทาง ใกล้บ้านเรือนที่อยู่ริมน้ำ ตนอยากฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนอย่างเร็วที่สุด เพราะเมื่อ 6 ปีที่แล้วที่น้ำท่วมหนัก แค่คืนเดียว ไม่เกิน 2 ชั่วโมง น้ำขึ้นมากกว่า 1-2 เมตร แต่ปีนี้เรามีการเตรียมตัวล่วงหน้ากันมาพอสมควร อยากให้หน่วยงานได้ดำเนินการทันท่วงที
ขณะที่ ทญ.ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย มือประท้วงสมัยพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาล หารือในฐานะฝ่ายค้าน ถึงโครงการแลนด์บริดจ์ ว่า ตนฝากไปยัง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ นายเศรษฐา ทวีสิน และ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ผลักดันผ่านขั้นตอนการศึกษา ทั้งจากสภาฯและการศึกษาผลกระทบต่างๆ รวมถึงรับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การที่นายอนุทินประกาศเดินหน้าต่อ ตนรู้สึกดี เพราะแลนด์บริดจ์ไม่ใช่เป็นแค่โครงการก่อสร้าง แต่เป็นการเชื่อมเส้นทางการขนส่งทั้ง 3 ระบบ ถนน ราง ท่อ ระหว่าง 2 มหาสมุทร เปิดเส้นทางการเดินเรือใหม่ ส่งผลอย่างยิ่งต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต
“แม้วันนี้ ดิฉันจะทำหน้าที่ฝ่ายค้าน แต่ก็จะไม่ใช่ฝ่ายค้านที่ขัดแย้งไปทุกสิ่ง แต่จะเป็นฝ่ายค้านที่ตรวจสอบให้โครงการเดินหน้าอย่างโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ดิฉันจำได้ว่าโครงการแลนด์บริดจ์ถูกโจมตี ถูกหยันว่าสุดท้ายมีสินค้าเอามาเทกองไม่คุ้มค่า เกิดขึ้นไม่ได้จริง ถึงขั้นมีเฟคนิวส์บอกว่าจะทำให้เกิดแผ่นดินไหวหรือสึนามิ นี่คือการด้อยค่าโครงการที่ไร้ความรับผิดชอบต่ออนาคตของชาติ ในความเป็นจริงโครงการนี้ไม่ใช่ภาพฝัน ทั้งเม็ดเงินลงทุนจากเอกชนมหาศาล และการจ้างงานอีกหลายแสนตำแหน่ง ดิฉันหวังว่านายกฯอนุทินที่ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายค้านอย่างท่วมท้น เมื่อประกาศเดินหน้า เสียงที่เคยคัดค้านดังก้องอาจจะเงียบกริบ เสียงตะโกนเต็มปากในวันนั้น แต่วันนี้อาจจะไม่มีแม้เสียงกระซิบ นี่คือจังหวะที่ดี เดินไปข้างหน้าให้โครงการนี้สำเร็จ เพื่อประโยชน์สูงสุดของชาติและประชาชนคนทุกคน” ทญ.ศรีญาดากล่าว