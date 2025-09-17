กลุ่มต่อต้านทุจริต 4 ภาค ยื่นหนังสือปชน. ติดตามคดีเขากระโดง-ฮั้วสว. ย้ำปชช.จับตา

ปชน. รับหนังสือ กลุ่มประชาชนต่อต้านการทุจริต 4 ภาค ขอติดตามคดีเขากระโดง – ฮั้วสว. ยืนยัน ติดตามใกล้ชิด
เมื่อวันที่ 17 กันยายน ที่รัฐสภา นายภัณฑิล น่วมเจิม สส.กทม.พรรคประชาชน และนายอานุภาพ ลิขิตอำนวยชัย สส.สมุทรสงคราม พรรคประชาชน รับหนังสือจากกลุ่มประชาชนต่อต้านการทุจริต 4 ภาค เพื่อติดตามคดีเขากระโดง และคดีฮั้ว สว.
ตัวแทนกลุ่มภาคประชาชน ระบุว่า ขณะนี้สถานการณ์การเมืองของประเทศไทย ค่อนข้างสับสนวุ่นวายสลับซับซ้อน เพราะมีเหตุการณ์บางอย่างได้เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน และพรรคประชาชนมีส่วนที่ทำให้การเมืองสับสนครั้งนี้ด้วย พวกตนเองในฐานะตัวแทนภาคประชาชน ขอแสดงความคิดเห็นต่อพรรคประชาชน ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้าน และเป็นตัวแทนของประชาชน ดังนี้
พรรคจะรับผิดชอบอย่างไร เพราะพรรคประชาชนทำให้เกิดความสับสนในหมู่ประชาชน ที่ไป สส. มีเสียงข้างน้อย คือ พรรคภูมิใจไทย สส. 64 คน ให้เป็นรัฐบาล โดยมีพรรคสนับสนุนเสียงให้ สส. 143 คน โดยที่พรรคประชาชนยังคงทำหน้าที่ฝ่ายค้านเหมือนเดิม นี่คือการเมืองระบอบประชาธิปไตยที่ผิดปกติ และการทำ MOA น่าจะขัดต่อรัฐธธรรมนูญ ที่ต้องให้พรรคที่มีเสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาล ประชาชนจึงสงสัยว่า การจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้
2. พรรคประชาชนจะรับผิดชอบอย่างไร เพราะการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ ก็เพื่อจะฟอกขาวหรือแทรกแชง คดีฮั้ว สว. และคดีเขากระโดง
3. คดีเขากระโดง ศาลฎีกาได้ดูสินให้คืนที่ดินให้กับการรถไฟทั้ง 5,083 ไร่ แต่ก็ดื้อแพ่งไม่ยอมคืนที่ดินให้กับการรถไฟ โดยคดีนี้เทียบเคียงกับคดีที่ศาลฎีกาเคยตัดสินคดีของ นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ อดีต สส. ราชบุรี ที่ไปสร้างฟาร์มไก่เนื้อในป่าสงวนแห่งชาติ ศาลฎีกาตัดสินให้พ้นจากการเป็น สส. และตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี
ประชาชนจึงมีความต้องการให้ความยุติธรรม มีความยุติธรรม เสมอภาคกับทุกคน จึงขอให้ฝ่ายค้านได้ดำเนินการเรื่องนี้ ให้เป็นที่ประจักษ์ และนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี อาจใช้ตำแหน่งหน้าที่ ฟอกขาวคดีเขากระโดงก็ได้
4. คดีฮั้ว สว. ที่ทุจริตโกงเลือกตั้ง สว. มากที่สุดในประวัติศาสตร์ ก็ถูกกล่าวหาว่ามีพรรคการเมืองที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นหัวหน้าพรรค เข้าไปครอบงำและเกี่ยวพันกับการทุจริต ซึ่งได้มีหมายเรียกจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ จำนวน 229 คน เป็น สว. ปัจจุบัน 138 คน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทย จำนวน 91 คน
การที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี จึงมีโอกาสใช้อำนาจหน้าที่เข้าไปแทรกแซงคดีฮั้ว สว.และฟอกขาวคดีนี้ได้ ประชาชนจึงต้องขอความกรุณาจากพรรคประชาชน ฝ่ายค้าน กรุณาตรวจสอบและติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเอาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายให้ได้
5. การทุจริตโกงเลือกตั้งฮั้ว สว. ก็เพื่อจะเข้ายึดสภาสูงและ สว. ที่ทุจริต 138 คน ไปเลือกกรรมการองค์กรอิสระ พวกของตัวเอง ก็จะยึดองค์กรอิสระ และการที่ต้องการเป็นรัฐบาล ก็เพื่อต้องการใช้อำนาจ และกลยุทธ์ต่าง ๆ เตรียมการเลือกตั้งในปี 2570 ซึ่งมีเป้าหมายจะมี สส.จำนวนมากเป็นอันดับ 1 สรุปก็คือ ยึดสภาล่าง ยึดสภาสูง ยึดองค์กรอิสระ และยึดอำนาจของประเทศ พรรคประชาชน ฝ่ายค้าน จะช่วยแก้ไขและป้องกันเรื่องเหตุการณ์นี้ได้อย่างไร ประชาชนมีความห่วงกังวลมาก
6. ขอให้พรรคฝ้ายค้าน ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและมาตรฐานจริยธรรมของฝ่ายรัฐบาลทุกคน โดยเฉพาะคนที่ถูกกำหนดตัวให้มาล้มคดีฮั้ว สว. และคดีเขากระโดง ให้พรรคฝ่ายค้าน ได้ตรวจสอบอย่างเข้มงวดและอภิปรายไม่ไว้วางใจให้เร็วที่สุด ให้รัฐบาลนี้มีประชาชนให้กำลังใจ
นายภัณฑิล กล่าวว่า สว. มีการฮั้ว มีเส้นทางการเงินชัดเจน มีโพย เอไอวิเคราะห์การเลือก ซึ่งเป็นข้อกังวล จากที่ประชาชนได้ตัดสินไปแล้ว ถึงมีคำว่า สว.สีน้ำเงิน ดังนั้น พฤติกรรมอื่นที่เราเห็นในช่วงที่ผ่านมา วุฒิการศึกษาปลอม บางท่านมีพฤติกรรมก้าวร้าว โดยทั้งหมดนี้ ต้องขอให้สื่อมวลชนติดตามต่อด้วย และเราจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด