ลูกหมี ขนพลังชุมพร 50 ชีวิต ซบภท. ปัดตอบรทสช.แตก ‘พิพัฒน์’ แย้มบิ๊กเนมจ่อร่วมงานอีกเพียบ

‘ลูกหมี’ บ้านใหญ่ชุมพร ขนทีม ‘พลังชุมพร’ 50 ชีวิต สมัครสมาชิกพรรค ภท. ลั่นไม่มีประโยชน์ส่วนตัว แค่อยากให้ประเทศเดินหน้า ปัดตอบ ‘รทสช.’ แตก ด้าน ‘พิพัฒน์’ แย้มบิ๊กเนมการเมืองจ่อซบเพิ่ม เสริมกำลังเลือกตั้งสมัยหน้าอีก ส่วนจะได้กี่เก้าอี้ ต้องอยู่ที่ประชาชน
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย นายชุมพล จุลใส อดีต ส.ส.หลายสมัย จ.ชุมพร พร้อมนายสุพล จุลใส ส.ส.ชุมพร และนายวิชัย สุดสวาสดิ์ ส.ส.ชุมพร พรรครวมไทยสร้างชาติ พานายนพพร อุสิทธิ์ หรือนายกโต้ง นายก อบจ.ชุมพร และทีม อบจ.ชุมพร ใส่เสื้อแจ๊กเก็ตที่เขียนด้านหลังว่า “พลังชุมพร” เพื่อมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย
โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ แกนนำพรรคภูมิใจไทย และ ส.ส.ภาคใต้ของพรรค อาทิ นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ ส.ส.สตูล นายกิตติ กิตติธรกุล ส.ส.กระบี่ นายถิรเดช ตั้งมั่นก่อกิจ นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ ส.ส.ระนอง
ด้านนายศุภชัย ใจสมุทร ประธานคณะทำงานด้านกฎหมายพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่พรรคภูมิใจไทยได้ต้อนรับคณะจาก จ.ชุมพร นำโดยนายก อบจ.ชุมพร และทีม ส.จ. เพื่อให้กำลังใจนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ซึ่งวันนี้นายพิพัฒน์ได้รับมอบหมายจากนายอนุทินให้มาต้อนรับคณะ พร้อมขอขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจในการทำงาน และการมีเจตจำนงในการสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยในการเลือกตั้งสมัยหน้าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า นั่นหมายถึงเป็นการสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยให้มีโอกาสในการทำงานให้ชาวชุมพร หากชาวชุมพรให้โอกาส ตนก็มั่นใจว่าเราจะมี ส.ส.ในชุมพร ซึ่งพรรคภูมิใจไทยไม่เคยมีมาก่อน วันนี้พรรคภูมิใจไทยพร้อมที่จะร่วมกันทำงานพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ให้แข็งแกร่ง เติบโต และเจริญขึ้น โดยการนำของนายอนุทินและพรรคภูมิใจไทย
นายชุมพลกล่าวว่า มีความมั่นใจว่าพรรคภูมิใจไทยสามารถนำพาประเทศไปได้ ทำทุกอย่างให้ประเทศมั่นคงและเดินไปข้างหน้าได้ ซึ่งจุดยืนของตนคือการทำเพื่อประเทศไทย ไม่ได้หวังประโยชน์ส่วนตัว แต่อยากให้ประเทศไทยไปข้างหน้า พร้อมย้ำว่า ส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติที่มาด้วยวันนี้มาเพื่อให้กำลังใจก่อน แต่ทีมพลังชุมพรนั้นมากันรวมกว่า 50 ชีวิต และเวลาเราจะไปไหนก็ไปกันยกทีม
เมื่อถามถึงกระแสข่าวความขัดแย้งภายในพรรครวมไทยสร้างชาติ นายชุมพลยืนยันว่า ตนไม่ได้มีปัญหากับใคร เป็นเรื่องภายในพรรค ตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง เนื่องจากถูกตัดสิทธิทางการเมือง แต่วันนี้พาทีมงานมาให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีและพรรคภูมิใจไทย
ขณะที่นายพิพัฒน์กล่าวถึงความมั่นใจว่าจะได้ ส.ส.ภาคใต้เพิ่มในการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่ว่า เรื่องนี้คงตอบไม่ได้ เพราะเป็นสิ่งที่คนใต้ในแต่ละจังหวัดจะตัดสินใจว่าจะให้การสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ แต่สิ่งต่างๆ รวมถึงผลงานที่ได้ทำมาเป็นการสะท้อนให้เห็นแล้วว่าพรรคภูมิใจไทยพูดแล้วทำ นี่คือคาแร็กเตอร์ของพรรคภูมิใจไทย ที่เมื่อไหร่เราที่รับปาก และเราพูดเราก็จะทำ
เมื่อถามว่า หลังจากนี้จะมีบิ๊กเนมทางการเมืองเข้าพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ นายพิพัฒน์ระบุว่า ตนได้รับมอบหมายจากพรรคภูมิใจไทยให้คุยกับเพื่อนนักการเมืองใน 14 จังหวัดภาคใต้ ถึงอุดมการณ์ที่จะเข้ามาร่วมทำงาน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งก่อนหน้าเสียโอกาสเยอะมาก แต่หากรวมตัวกัน และมียุทธศาสตร์ ก็มั่นใจว่าจะสามารถพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ได้มากกว่านี้ ซึ่งจะมีเพื่อนนักการเมืองเข้ามาร่วมอีกหลายจังหวัด โดยเฉพาะ จ.สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา ส่วนพื้นที่ภาคใต้จะได้ ส.ส.จำนวนเท่าไหร่ คงตอบไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องที่ประชาชนภาคใต้ตัดสินใจจะตอบสนองพรรคภูมิใจไทยเท่าไหร่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการแถลงข่าว นายพิพัฒน์ได้สวมเสื้อแจ๊คเก็ตของพรรคภูมิใจไทยให้กับนายกิตติศักดิ์ พรหมรัตน์ และนายนพพร นายก อบจ.ชุมพร ก่อนจะสวมกอดนายชุมพร พร้อมชูมือ ถ่ายรูปร่วมกัน