ศักดิ์ดา ส่ง ลูกสาว ชิงส.ส.กาญจน์ รักษาพื้นที่ ในนาม ภูมิใจไทย
เมื่อวันที่ 17 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีข่าวจากพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ว่า นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อดีต ส.ส.กาญจนบุรี ที่ลาออกจากพรรค เข้าร่วมพรรคภูมิใจไทย จะส่งบุตรสาว คือ น.ส.วิสุดา วิเชียรศิลป์ ลงสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กาญจนบุรี เขต 4 ห้วยกระเจา เลาขวัญ บ่อพลอย และหนองปรือ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ในนามพรรคภูมิใจไทย อย่างไรก็ตาม ได้ผ่านการทำไพรมารีโหวตของพรรคก่อนในวันที่ 18 กันยายน
สำหรับพื้นที่เขต 4 ที่นายศักดิ์ดาเคยเป็น ส.ส.นั้น ได้รับคะแนน 45,618 คะแนน ห่างจากลำดับที่ 2 จากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่ได้ 27,000 คะแนน