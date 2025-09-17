การเมือง

ศักดิ์ดา ส่ง ลูกสาว ชิงส.ส.กาญจน์ รักษาพื้นที่ ในนาม ภูมิใจไทย

ศักดิ์ดา ส่ง ลูกสาว ชิงส.ส.กาญจน์ รักษาพื้นที่ ในนาม ภูมิใจไทย

เมื่อวันที่ 17 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีข่าวจากพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ว่า นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อดีต ส.ส.กาญจนบุรี ที่ลาออกจากพรรค เข้าร่วมพรรคภูมิใจไทย จะส่งบุตรสาว คือ น.ส.วิสุดา วิเชียรศิลป์ ลงสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กาญจนบุรี เขต 4 ห้วยกระเจา เลาขวัญ บ่อพลอย และหนองปรือ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ในนามพรรคภูมิใจไทย อย่างไรก็ตาม ได้ผ่านการทำไพรมารีโหวตของพรรคก่อนในวันที่ 18 กันยายน

สำหรับพื้นที่เขต 4 ที่นายศักดิ์ดาเคยเป็น ส.ส.นั้น ได้รับคะแนน 45,618 คะแนน ห่างจากลำดับที่ 2 จากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่ได้ 27,000 คะแนน