อิ๊งค์ เข้าพรรคเพื่อไทย ประชุมคกก.นโยบายพรรค เตรียมพร้อมเลือกตั้ง

อิ๊งค์ เข้าพรรคเพื่อไทย ประชุม คกก.นโยบายพรรค เตรียมพร้อมเลือกตั้ง
เมื่อเวลา 10.45 น. วันที่ 17 กันยายน ที่พรรคเพื่อไทย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ ในฐานะ “หัวหน้าพรรคเพื่อไทย” เดินทางเข้าที่ทำการพรรคเพื่อไทย เพื่อประชุมคณะกรรมการนโยบายพรรคเพื่อไทย วางกรอบจัดทำนโยบาย สำหรับเตรียมความพร้อมในการหาเสียงเลือกตั้งที่ใกล้จะถึงนี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.แพทองธารได้เลี่ยงเจอสื่อมวลชน โดยวันนี้ใช้รถตู้เบนซ์ สีบรอนซ์ ทะเบียน ขจ 995 กรุงเทพมหานคร เข้าด้านหลังอาคารที่ทำการพรรค และขึ้นไปห้องทำงานทันที
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ศาลรธน. ตีตก 2 คำร้องจัดเลือก สว. ไม่สุจริต ชี้กกต.สามารถกำหนดวิธีลงคะแนนได้
- ศาลรธน. รอความเห็นกกต. ก่อนวินิจฉัย ปมส.ว.ยื่นถอด ภูมิธรรม-ทวี พ้นรมต. แทรกแซงคดีฮั้ว
- ไม่รับคำร้อง!! ศาลรัฐธรรมนูญตีตก อนุทิน ยึดถนนหลวงเป็นรันเวย์
- เพื่อไทย รอดูแถลงนโยบายรบ. พูดได้แค่ยุบสภาหรือไม่ MOA ชี้ชัด ไม่ได้เลือกอนุทินบริหารประเทศ