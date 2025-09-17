การเมือง

อิ๊งค์ เข้าพรรคเพื่อไทย ประชุมคกก.นโยบายพรรค เตรียมพร้อมเลือกตั้ง

เมื่อเวลา 10.45 น. วันที่ 17 กันยายน ที่พรรคเพื่อไทย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ ในฐานะ “หัวหน้าพรรคเพื่อไทย” เดินทางเข้าที่ทำการพรรคเพื่อไทย เพื่อประชุมคณะกรรมการนโยบายพรรคเพื่อไทย วางกรอบจัดทำนโยบาย สำหรับเตรียมความพร้อมในการหาเสียงเลือกตั้งที่ใกล้จะถึงนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.แพทองธารได้เลี่ยงเจอสื่อมวลชน โดยวันนี้ใช้รถตู้เบนซ์ สีบรอนซ์ ทะเบียน ขจ 995 กรุงเทพมหานคร เข้าด้านหลังอาคารที่ทำการพรรค และขึ้นไปห้องทำงานทันที

 

