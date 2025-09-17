กองทัพอากาศไทย-จีน กระชับมิตร ร่วมฝึกผสม Falcon Strike 2025 กองบิน 23 อุดรฯ

ทอ.ฝึกผสม Falcon Strike 2025 เสริมเขี้ยวเล็บกองทัพอากาศไทย-จีน กระชับมิตรภาพสู่ความมั่นคง ในพื้นที่ จ.อุดรธานี
เมื่อวันที่ 17 กันยายน ที่กองบัญชาการกองทัพอากาศ (บก.ทอ.) พล.อ.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพอากาศ ให้การต้อนรับ พล.อ.ต.หลู่ หงโจว ผู้บัญชาการฐานทัพอากาศคุนหมิง กองทัพอากาศสาธารณรัฐประชาชนจีน และปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสม Falcon Strike 2025 ฝ่ายกองทัพอากาศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการทหารอากาศ โดยผู้บัญชาการทหารอากาศได้กล่าวต้อนรับ พล.อ.ต.หลู่ หงโจว และชื่นชมกองทัพอากาศสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นกองทัพขนาดใหญ่ที่มีขีดความสามารถสูง มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว รวมถึงกล่าวขอบคุณกองทัพอากาศสาธารณรัฐประชาชนจีนในความร่วมมือด้านการฝึกผสมกับกองทัพอากาศไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศทั้งสองชาติ นอกจากนี้ การฝึกผสม Falcon Strike 2025 ยังแสดงถึงมิตรภาพและความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างกัน
ทั้งนี้ กองทัพอากาศไทยและกองทัพอากาศสาธารณรัฐประชาชนจีน ดำเนินการฝึกผสม Falcon Strike 2025 ระหว่างวันที่ 15-25 ก.ย.68 ที่กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี
โดยมีวัตถุประสงค์การฝึกเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี และเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพอากาศไทยและกองทัพอากาศสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงเพื่อดำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคสืบไป