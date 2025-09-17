เพื่อไทย รอดูแถลงนโยบายรบ. พูดได้แค่ยุบสภาหรือไม่ MOA ชี้ชัด ไม่ได้เลือกอนุทินบริหารประเทศ

‘เพื่อไทย’ ไขสือ แถลงนโยบายรัฐบาลรอบนี้ พูดได้แต่ไทม์ไลน์ยุบสภาหรือไม่ เหตุ ‘ปชน.’ ไม่ได้เลือก ‘อนุทิน’ มาบริหารประเทศ
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 17 กันยายน ที่รัฐสภา นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมการอภิปรายในวันที่รัฐบาลจะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาว่า พรรค พท.เป็นสถาบันทางการเมือง ในการประชุม ส.ส.ของพรรคก็ได้มีการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนกันว่าการทำหน้าที่ฝ่ายค้านแท้ให้เหมาะสมลงตัวจะเป็นอย่างไร จะอภิปรายอะไรได้บ้าง เพราะใน MOA ที่พรรคประชาชน (ปชน.) สนับสนุนระบุว่าไม่ได้ให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล มาบริหารประเทศ แต่ให้มายุบสภา
นายอนุสรณ์กล่าวต่อว่า ฉะนั้น เขาต้องอธิบายว่าไทม์ไลน์ยุบสภาเป็นอย่างไร การจะไปอภิปรายนโยบายรัฐบาลตนไม่แน่ใจว่าจะผิดฝาผิดตัวหรือไม่ ย้ำว่าพรรค พท.จะไม่ทำงานบนพื้นฐานความแค้น หรือการฝังใจในอดีต แต่หากเห็นว่าอภิปรายและเสนอแนะในส่วนของนโยบายได้ เราก็พร้อมทำหน้าที่
นายอนุสรณ์กล่าวอีกว่า พรรค ปชน.ให้สัมภาษณ์ตลอดว่าเขาไม่ได้เลือกนายกฯที่เป็นคนเก่ง ไม่ได้เลือกนายกฯที่เป็นคนดี ไม่ได้เลือกมาเพื่อให้บริหารประเทศ แต่เลือกนายอนุทินให้มายุบสภา ดังนั้น จึงไม่แน่ใจว่าการแถลงนโยบายรัฐบาลจะมีเรื่องอื่นนอกจากการยุบสภา แล้วเราจะสามารถอภิปรายได้หรือไม่