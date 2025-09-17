ชูศักดิ์ ยันพท.ยังไม่ตัดสินใจยื่นร้อง ภท.-ปชน. เอาผิด MOA ไม่วิจารณ์ส.ส.ไหลเข้าภท. ขัดข้อตกลง

‘ชูศักดิ์’ ยัน ‘พท.’ ยังไม่ตัดสินใจยื่นร้อง ‘ภท.-ปชน.’ เอาผิด MOA ขอดูหน้าตา ครม.ใหม่ก่อน ปัดวิจารณ์ ส.ส.ไหลเข้า ‘ภูมิใจไทย’ ขัดข้อตกลง บอกไม่รู้ ไม่ได้เซ็นด้วย
เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 17 กันยายน นายชูศักดิ์ ศิรินิล ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีนายณัฐวุฒิ วงศ์เนียม นักกฎหมายมหาชน มอบคำร้องให้พรรคเพื่อไทยยื่นศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาชน เกี่ยวกับข้อตกลงทางการเมือง ระหว่างทั้งสองพรรค หรือ MOA ว่า พรรคเพื่อไทยไม่ได้มอบหมายใคร แต่เข้าใจว่ามีสมาชิกบางส่วนคงรู้จักมักคุ้นกัน จึงติดต่อให้ลองทำกันดู ท้ายที่สุดสิทธิขาดยังอยู่ที่พรรคเพื่อไทยที่จะพิจารณาว่าจะทบทวนหรือทำต่อหรือไม่ ไม่ใช่เอาร่างที่เค้ายื่นมาให้ ส.ส.เซ็นเลย
“ผมบอกไปว่าเมื่อรับคำร้องมาแล้ว ก็ให้ฝ่ายกฎหมายไปดูว่าใช้ได้หรือไม่ แต่ที่เราเห็นตรงกันในขณะนี้คือ เราคิดว่าอยากจะรอให้มีการโปรดเกล้าฯคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ก่อน ตอนนั้นถึงจะตัดสินใจได้ว่าควรเดินอย่างไร” นายชูศักดิ์กล่าว
เมื่อถามว่า ส.ส.พรรคประชาชนไม่อยากให้เอาเรื่อง MOA มาทำลายล้างกันทางการเมืองและอยากให้ฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยคิดให้รอบคอบ นายชูศักดิ์กล่าวว่า เราก็ไม่ได้คิดว่าจะมาทำลายล้างอะไรกัน เพราะเรายังไม่ได้ตัดสินใจอะไรเลยว่าจะทำหรือไม่ทำ แต่ตั้งเป้าไว้ว่าขอดูหน้าคณะรัฐมนตรีก่อนว่ามีช่องทางอะไรหรือไม่ ซึ่งก็ให้ไปคิดกัน เพราะเป็นเรื่องอนาคต ไม่ใช่เราไปทำอะไรเพื่อยุบพรรคใครในตอนนี้และยังไม่ได้อยู่ในความคิดของพรรค
เมื่อถามว่า สถานการณ์ขณะนี้เสี่ยงผิดข้อตกลง MOA หรือไม่ เพราะมีกลุ่มก้อนเข้าพรรคภูมิใจไทยจำนวนมาก ทำให้มีเสียงเพิ่ม ซึ่งไม่ตรงตาม MOA นายชูศักดิ์กล่าวว่า เป็นเรื่องของพรรคเขา พรรคเราไม่ได้ไปทำด้วยก็ต้องไปคิดกันตอนนั้น และเรื่องนี้ตนไม่ขอวิจารณ์ให้เขาไปคิดกันเอง เพราะเราไม่ได้ไปเซ็น MOA กับเขา