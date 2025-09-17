อนุทิน เข้าสภา ไม่ตอบคำถาม ปมทูลเกล้าฯ ครม.หนู 1

‘อนุทิน’ เข้าสภา ปัดตอบปมทูลเกล้าฯแล้วหรือไม่
เมื่อเวลา 13.25 น. วันที่ 17 กันยายน ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) เดินทางเข้าอาคารรัฐสภา เพื่อร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยเป็นวาระการพิจารณาร่างกฎหมายทั่วไป
เมื่อนายอนุทินเดินทางถึงและเห็นผู้สื่อข่าวรอสัมภาษณ์ นายอนุทินได้โบกมือทำสัญลักษณ์ว่าจะไม่ให้สัมภาษณ์ จากนั้นผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงขั้นตอนการนำรายชื่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขึ้นทูลเกล้าฯ โดยนายอนุทินไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าว
ขณะที่ผู้สื่อข่าวพยายามถามต่อถึงหากรับทราบกรณีมีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่เรียกรับส่วยขอสัญชาติแล้วหรือไม่ นายอนุทินไม่ได้ตอบคำถาม เพียงแค่พยักหน้าเท่านั้น
ADVERTISMENT