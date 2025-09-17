รทสช. ร้าวอีก อัครเดช ยื่นลาออก โฆษกพรรค ตามเอกนัฏ

รทสช.ร้าวอีก “อัครเดช” ยื่นลาออก โฆษกพรรค ตาม “เอกนัฏ”
เมื่อวันที่ 17 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของ พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ภายหลังมีกระแสข่าวว่า นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ เลขาธิการพรรค รทสช. จะลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการพรรค และจะให้ ส.ส.ในกลุ่มของตนเอง ลาออกจากกรรมการบริหารพรรค และโฆษกพรรค
ล่าสุด นายนายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี ในฐานะโฆษกพรรค รทสช. ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งโฆษกพรรค ตามนายเอกนัฏแล้ว
นอกจากนายเอกนัฏ ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการพรรคอย่างเป็นทางการแล้ว ในช่วงเช้าวันเดียวกันนี้ รวมถึงนายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคด้วย