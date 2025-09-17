การเมือง

บ้านใหญ่ภาคใต้ ‘กาญจนะ-โล่สถาพรพิพิธ’ แห่ซบภูมิใจไทย ตั้งเป้ากวาด 30 เก้าอี้

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเปิดตัวกลุ่มของ นายชุมพล​ จุลใส​ อดีต​ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์แล้ว​ เพื่อสู้ศึกการเลือกตั้งครั้งหน้า​ ก็เตรียมทยอยเปิดตัว​บ้านใหญ่ “กาญจนะ” ที่นำโดย​ นายชุมพล กาญจนะ​ และ นางโสภา กาญจนะ​ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี​ เข้ามาสังกัดพรรคภูมิใจไทยอีก รวมถึงเตรียมทาบทาม​ “โกหนอ​” หรือ นายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ​ ที่ดูแล​ ส.ส.ตรัง 2 คน คือ น.ส.สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ ส.ส.ตรัง เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ และ นายกาญจน์ ตั้งปอง​ ​ส.ส.ตรัง เขต 4 พรรคประชาธิปัตย์ มาร่วมศึกเลือกตั้งครั้งหน้าดัวย หลัง นายเฉลิมชัย​ ศรีอ่อน​ ประกาศไม่ไปต่อ​ ส่วน นายทวี​ สุระบาล​ ส.ส.ตรัง พรรคพลังประชารัฐ ก็น่าจะย้ายมาพรรคภูมิใจไทยด้วย​

เช่นเดียวกับ กลุ่มของ นายนิพนธ์ บุญญามณี​ ที่มีลูกชาย คือ​ นายสรรเพชญ​ บุญ​ญา​มณี​ เป็น ส.ส.สงขลา​ และ นายสมยศ​ พลายด้วง​ ส.ส.สงขลา​ พรรคประชาธิปัตย์​ ก็จะย้ายมาร่วมพรรคภูมิใจ​ไทย ด้วย​ ​เพื่อสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้า อย่างไรก็ตาม​ พรรคภูมิใจไทย​ จะส่งผู้สมัครครบทุกเขต​ ในพื้นที่ภาคใต้ และตั้งเป้าจะได้​ ส.ส. 30 คน ขึ้นไป