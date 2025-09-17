บ้านใหญ่ภาคใต้ ‘กาญจนะ-โล่สถาพรพิพิธ’ แห่ซบภูมิใจไทย ตั้งเป้ากวาด 30 เก้าอี้

“ภูมิใจไทย” ภาคใต้เนื้อหอมไม่หยุด บ้านใหญ่ “กาญจนะ-โล่สถาพรพิพิธ“ จ่อ ซบตั้งเป้าเลือกตั้งกวาด 30 เก้าอี้
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเปิดตัวกลุ่มของ นายชุมพล จุลใส อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์แล้ว เพื่อสู้ศึกการเลือกตั้งครั้งหน้า ก็เตรียมทยอยเปิดตัวบ้านใหญ่ “กาญจนะ” ที่นำโดย นายชุมพล กาญจนะ และ นางโสภา กาญจนะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้ามาสังกัดพรรคภูมิใจไทยอีก รวมถึงเตรียมทาบทาม “โกหนอ” หรือ นายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ ที่ดูแล ส.ส.ตรัง 2 คน คือ น.ส.สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ ส.ส.ตรัง เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ และ นายกาญจน์ ตั้งปอง ส.ส.ตรัง เขต 4 พรรคประชาธิปัตย์ มาร่วมศึกเลือกตั้งครั้งหน้าดัวย หลัง นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ประกาศไม่ไปต่อ ส่วน นายทวี สุระบาล ส.ส.ตรัง พรรคพลังประชารัฐ ก็น่าจะย้ายมาพรรคภูมิใจไทยด้วย
เช่นเดียวกับ กลุ่มของ นายนิพนธ์ บุญญามณี ที่มีลูกชาย คือ นายสรรเพชญ บุญญามณี เป็น ส.ส.สงขลา และ นายสมยศ พลายด้วง ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ก็จะย้ายมาร่วมพรรคภูมิใจไทย ด้วย เพื่อสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้า อย่างไรก็ตาม พรรคภูมิใจไทย จะส่งผู้สมัครครบทุกเขต ในพื้นที่ภาคใต้ และตั้งเป้าจะได้ ส.ส. 30 คน ขึ้นไป