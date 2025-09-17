สิริพงศ์ แจง รันเวย์ขนงพระ ย้ำ ขออนุญาตถูกต้อง ไม่เกี่ยว ‘อนุทิน’ นั่งรมว.มหาดไทย

สิริพงศ์ แจง รันเวย์ขนงพระ ขออนุญาตตามกฎหมาย ไม่เกี่ยว ‘อนุทิน’ นั่งรมว.มหาดไทย ชี้ ขอปรับปรุงถนนหลวง 3.5 เมตร ให้ประชาชนใช้ร่วมกัน
เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 17 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์กรณีศาลรัฐธรรมนูญตีตกคำร้องของ นายนิยม นพรัตน์ ที่ร้องนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เมื่อครั้งที่ดำรงตำแหน่ง รมว.มหาดไทย ตามมาตรา 213 ว่าใช้ที่ดินสาธารณะในการทำทางขึ้นลงอากาศยาน โดยชี้แจงว่า พื้นที่ที่ถูกกล่าวหาอยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยเมื่อปี พ.ศ.2559 นายอนุทินได้ไปขออนุญาตกรมการบินพลเรือน เพื่อขอทำสนามบินส่วนบุคคลบนที่ดิน 2 แปลง มีถนนสาธารณะพาดขวาง กว้าง 3.5 เมตร
นายสิริพงศ์ กล่าวต่อว่า ปี พ.ศ. 2559 นายอนุทิน ขออนุญาตปรับปรุงเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของผิวถนน ให้อากาศยานขึ้นลงได้ และให้ประชาชนใช้งานร่วมกันอย่างเป็นสาธารณะ ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระอนุญาตให้ดำเนินการ พร้อมให้เหตุผลว่า บริเวณดังกล่าวมีนักท่องเที่ยวเข้ามา ช่วยส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยว การลงทุนเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ การดำเนินการต้องไม่อุปสรรคต่อประชาชน และเปิดเพื่อเป็นประโยชน์ อีกทั้งขณะมีการให้บริการกับอากาศยาน จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แต่เมื่อเสร็จภารกิจก็เปิดให้ประชาชนได้ใช้งานร่วมกันตามปกติ ไม่เสื่อมสภาพของถนน
“เข้าใจได้ว่าประเด็นดังกล่าว นายกฯถูกจับจองจากฝั่งการเมือง เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี 2559 ยังไม่ได้ดำรงตำแหน่ง รมว.มหาดไทย หากจะบอกว่าเป็นรัฐมนตรีใช้อำนาจถือว่าไม่ใช่ แต่เป็นการดำเนินการตามกฏหมาย มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ทั้งเรื่องการสัญจร การขอใช้ประโยชน์จากที่สาธารณะ รวมถึงมิติของการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่” นายสิริพงศ์ กล่าว