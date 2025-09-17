บิ๊กมท. แทคทีม แถลงแจงคืบหน้าเขากระโดง ยันทำเต็มที่แล้ว ปัดตอบเพิกถอนตามคำสั่งภูมิธรรม

มท. เบรกเพิกถอน ที่ดินเขากระโดง รอคำพิพากษาศาลปกครองชี้ขาด หลัง รฟท. ยื่นทบทวนมติ ยัน ทำตามคำสั่งศาล ชี้จุด 35 แปลง “อรรษิษฐ์” ปัดตอบ “ภูมิธรรม” ใช้อำนาจเกินขอบเขตหรือไม่
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 17 กันยายน ที่กระทรวงมหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี อธิบดีกรมที่ดิน แถลงข้อสรุปภายหลังกระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคำสั่งอธิบดีกรมที่ดิน กรณีไม่เพิกถอนโฉนดที่ดินเขากระโดง จ.บุรีรัมย์
นายขจรเกียรติกล่าวว่า เรื่องข้อพิพาทที่ดินเขากระโดง ขณะนี้อยู่ในการพิจารณาคดีของศาลปกครองด้วย ทางกระทรวงมหาดไทยจึงมีการตรวจสอบในส่วนของตนเองด้วยเช่นกัน โดยมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณา และเห็นว่าจะดำเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 61 โดยน้อมรับปฏิบัติตามคำสั่งศาลปกครอง และศาลฎีกา
นายขจรเกียรติกล่าวว่า ในส่วนการยกเลิกคำขอออกโฉนดที่ดิน 35 แปลง ตามคำพิพากษา ได้มีการยกเลิกคำขอโฉนดที่ดินไปแล้วตั้งแต่ปี 2560 ส่วนที่อยู่ในที่ดิน 5,083 ไร่ ทางกรมที่ดินได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และดำเนินการจนถึงขั้นยุติเรื่อง แต่การรถไฟได้ยื่นอุทธรณ์
ซึ่งอธิบดีกรมที่ดิน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ทางกรมที่ดินดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงให้มีการยกคำร้อง เพื่อให้การรถไฟได้มีการยกคำร้องไปในระดับที่สูงขึ้น คือกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจากนั้นกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการยกคำร้อง การรถไฟจึงไปฟ้องต่อศาลปกครองกลาง ซึ่งศาลได้รับคำร้อง และให้กรมที่ดินจัดทำคำให้การภายในวันที่ 10 ตุลาคมนี้
“ยืนยันว่ากรมที่ดินไม่ได้เพิกเฉย และจะดำเนินการดูแลผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน โดยยึดหลักกฎหมายความถูกต้อง ไม่ประวิงเวลา” นายขจรเกียรติกล่าว
ด้านนายพรพจน์กล่าวว่า ยืนยันว่าทุกอย่างที่ทำเป็นไปตามคำสั่งศาล และในรายงานการสอบสวน ไม่ได้พูดถึงเรื่องมาตรา 61 วรรค 8 ย้ำว่าไม่ใช่อำนาจของอธิบดีกรมที่ดิน แต่เป็นอำนาจของเจ้าพนักงานที่ดินในพื้นที่ ในการดำเนินการตามคำสั่งศาล ซึ่งต้องระบุแปลงที่ดินที่ชัดเจน เราจึงจะสามารถดำเนินการได้ แต่ไม่สามารถ ดำเนินการเพิกถอน ที่ดินละแวกเดียวกันได้ เพราะตามกฎหมายที่ดิน เราต้องคุ้มครองสิทธิของประชาชนอย่างมีธรรมาภิบาล โดยเฉพาะทุกคนที่มีเอกสารสิทธิที่สามารถยืนยันได้ถึงที่มาในการครอบครอง
นายพรพจน์กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้อยู่ในการพิจารณาของศาลปกครอง และสิ่งที่เราย้ำมาตลอด คือการไม่ตัดสิทธิของการรถไฟแห่งประเทศไทยในการฟ้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือการฟ้องประชาชนเหมือนกับที่ผ่านมา ซึ่งกรมที่ดินได้มีการตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาการดำเนินการตามคำสั่งศาล ในที่ดินทุกแปลงที่มีข้อสงสัย ถือเป็นข้อชัดเจนในการคุ้มครองสิทธิ และการดำเนินการกับประชาชนที่ครอบครองโดยมิชอบ
นายพรพจน์กล่าวว่า ยืนยันว่าการทำงานที่ผ่านมา ไม่มีการแทรกแซงหรือกดดัน เพียงแค่มีการสอบถามว่าดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เพราะการจะเพิกถอนจริงๆ ต้องดูให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ หากมีข้อสงสัยก็จะถูกประชาชนฟ้องร้อง ก็ไม่รู้จะชดใช้อย่างไร
ผู้สื่อข่าวถามว่า ตระกูลชิดชอบที่มีความพัวพันกับกรณีดังกล่าว มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง นายขจรเกียรติกล่าวว่า ขั้นตอนที่ดำเนินการไปแล้วนั้น ในอำนาจหน้าที่ของกรมที่ดินได้ดำเนินการจนสุดแล้ว ซึ่งตอนนี้อยู่ที่การพิจารณาของศาล ดังนั้น หากศาลต้องการเอกสารเพิ่มเติมกับกรมที่ดิน ก็จะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
เมื่อถามถึงกรณีที่นายภูมิธรรม เวชยชัย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เคยระบุว่า สิ้นเดือนกันยายนนี้จะมีการเซ็นเพิกถอน การถือครองที่ดินเขากระโดง แต่วันนี้มีการแถลงออกมาอีกแบบหนึ่ง แสดงว่านายภูมิธรรมใช้อำนาจเกินขอบเขตหรือไม่
นายอรรษิษฐ์กล่าวว่า ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร เราก็ดำเนินการไปตามนั้น แต่เมื่อกระทรวงได้มีข้อสั่งการไปให้กรมที่ดินดำเนินการ 6-7 ข้อ คือการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย โดยเฉพาะเรื่องแนวเขตต่างๆ ให้ชัดเจน ซึ่งหลังจากกรมที่ดินได้ดำเนินการก็มาสรุปให้ตนฟังในวันนี้
นายอรรษิษฐ์กล่าวว่า ตนดูแล้วเห็นว่า กรมที่ดินได้ดำเนินการตามคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยอย่างเคร่งครัด ทำทุกอย่างตามกฎหมายที่กำหนด ยืนยันว่าหากหลังจากนี้มีอะไรคืบหน้า หรือมีการชี้แจงต่อศาลแล้ว หรือศาลจะนัดเพิ่มเติมอะไร ตนก็จะแจ้งให้ทราบต่อไป ย้ำว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมาย เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้