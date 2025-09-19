เรียงคนมาเป็นข่าว

⦁…“อนุทิน ชาญวีรกูล” นายกฯคนใหม่ประกาศความพร้อม นำรายชื่อ 36 รมต.ขึ้นทูลเกล้าฯ รวมพลังเป็น ครม.หนู 1 เพื่อปฏิบัติภารกิจ 4 เดือนตามเงื่อนไข เอ็มโอเอ 5 ข้อ ที่ให้ไว้กับพรรคประชาชน หลังจากเปิดตัวเบื้องต้นด้วยการดึงเอา “คนนอก” มาร่วม ได้รับเสียงสรรเสริญทั่วทิศ เหลือเพียงแต่ รมต.ตามโควต้านี่แหละ เมื่อออกมาเป็นรูปเป็นร่างแล้ว สุดท้ายจะเป็นอย่างไร
⦁…เท่าที่สดับฟัง ตำแหน่งรัฐมนตรียุติธรรมถูกเพ่งเล็งจับตามากที่สุด ตามกระแสที่ปรากฏ เป็นชื่อ “พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์” อดีต ผบก.บุรีรัมย์ ทำให้ถูกกังขาว่าจะมีมุมมองเกี่ยวกับ 2 คดีใหญ่ หนึ่ง คือเขากระโดง กับอีกหนึ่งคือ ฮั้วเลือก ส.ว. อย่างไร เรื่องนี้หลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ออกมาแล้ว รมว.ยุติธรรม คือ พล.ต.ท.รุทธพล จริง คงต้องพิสูจน์ตัวเองให้แจ่มชัด
⦁…น่าแปลกใจก็ตรงโผกระทรวงพาณิชย์ แม้จะดึงคนนอก “ศุภจี สุธรรมพันธุ์” รัฐมนตรีว่าการฯ ดูแลงานสำคัญเรื่องค้าขาย ปากท้อง และรายได้ของประเทศ ถือเป็นงานใหญ่โตมโหฬาร ไม่ทราบว่าดูแลคนเดียวจะไหวหรือเปล่า แต่จากโผที่ปรากฏยังไม่มีชื่อรัฐมนตรีช่วย คงต้องรออีกนิดว่าที่สุดแล้ว รมต.ศุภจี จะทำงานคนเดียว หรือมีคนในรับภาระด้วย
⦁…กระแสข่าวนี่ก็แปลก งบประมาณซื้อแท็บเล็ตที่กระทรวงศึกษาต้องการเปิดโลกการเรียนรู้ให้สถานศึกษาต่างๆ กลับมีเสียงจากบรรดาผู้อำนวยการโรงเรียนและครู ไม่กล้าที่จะรับ เกรงว่าจะซ้ำรอยงบสร้างสนามฟุตซอล ที่หากยังจำกันได้ นอกจากนักการเมืองจะมีโทษแล้ว บรรดา ผอ.และข้าราชการ ต่างต้องโทษด้วยเป็นจำนวนมาก งานนี้ “นฤมล ภิญโญสินวัฒน์” รมว.ศึกษาฯ คงต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าเหตุการณ์เยี่ยงนั้นจะไม่เกิดขึ้นในยุคนี้
⦁…ความคืบหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญ หลังมีคำวินิจฉัยจากศาล รธน. “นิกร จำนง” อดีตเลขานุการคณะกรรมาธิการ กม.ประชามติ สรุปให้ฟังว่า แค่ 4 เดือนของรัฐบาลนี้ ทำได้แค่แก้ไข ม.256 เพื่อให้รัฐบาลหน้าไปดำเนินการยกร่าง รธน.ฉบับใหม่ ส่วนคำถามประชามติ คงต้องรอให้ พ.ร.บ.ประชามติฉบับใหม่บังคับใช้ โดยคำถามที่ 1 เสนอให้ ครม.หนู ตั้งขึ้นและส่งไปเตรียมสอบถามพร้อมเลือกตั้งทั่วไปปีหน้า ส่วนคำถามที่ 2 คงต้องให้รัฐสภาตกผลึก เพราะเป็นวิธีการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ที่ต้องฟังทั้งเสียงจากฝ่าย รบ. ฝ่ายค้าน และที่สำคัญคือ วุฒิสภาด้วย
⦁…ทำเอาป่วนไปทั้งเมือง เมื่อมาตรการอายัดบัญชีผู้ที่ถูกสงสัยว่าจะเชื่อมโยงกับบัญชีม้าใช้อย่างเต็มที่ ทำเอาบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ใช้วิธีซื้อค้าด้วยการโอนเงินผ่านแอพพ์ ต้องขอยุติไปก่อน นี่ก็คือปัญหาความเชื่อมั่น ที่ต้องฟื้นให้กลับมา มิเช่นนั้นการค้าการขายด้วยระบบดิจิทัลอาจหยุดชะงัก ก่อนอื่นต้องเอาให้ชัดตั้งแต่ คำว่า “ระงับ” กับการ “อายัด” แล้วทำความเข้าใจกับกระบวนการ “ปลดล็อก” ให้เพิ่มขึ้น เพราะคนที่ถูกแช่แข็งเงินในแบงก์ แม้จะแค่วันเดียวก็เดือดร้อนแน่ๆ ยิ่งเป็นคนยากคนจน ยิ่งเดือดร้อนหนัก
⦁…แย้มๆ ประชาสัมพันธ์ วันที่ 22 ตุลาคม มติชนจับมือ เอไอเอส จัดสัมมนาเพื่อสังคม “Matichon X AIS Talks for Thailand 2025 : AI for Equality เติมพลังเท่าเทียม” หวังนำเอาดิจิทัลมาช่วยส่งเสริมสังคมให้เกิดความเท่าเทียม มีวิทยากรผู้มาเติมเต็มให้ความรู้ อาทิ ดร.ศุภวุฒิสายเชื้อ ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กานติมา เลอเลิศยุติธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านธุรกิจองค์กร เอไอเอส เรืองโรจน์ พูลผล Group Chairman, KASIKORN Business-Technology Group (KBTG) และวงเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายด้านจัดที่โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ ซอยรางน้ำ โปรดติดตาม
นิวรอน
วปอ.67 – เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าที่อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ร่วมงานกาลาดินเนอร์ วปอ.67 “Timeless Memories” ที่สะท้อนถึงมิตรภาพและความผูกพันที่แน่นแฟ้น ตลอดจนความร่วมมือและความสามัคคีที่ดำเนินต่อไปอย่างมั่นคง ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้
จัดอบรม – ฐิติมา เลี้ยงพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มสื่อสารองค์กร บมจ.ไทยประกันชีวิต และสุรพล พิทยาสกุล รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษและการตลาด บมจ.มติชน ร่วมงานโครงการ “ไทยประกันชีวิตเสริมโอกาส สร้างอาชีพ” ปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด “สอนให้รู้ สู่อาชีพที่ยั่งยืน” จัดอบรมการทำอาหาร โดยมี สุรชัย ธรรมร่มดี, สังวาลย์ ครึกครื้น, วราภรณ์ ลีกุลนิมิต, อนันต์ คุ้มครองวงศ์ และบุญศรี สุวรรณภาพ วิทยากรด้านอาหารจากมติชนอคาเดมี เข้าร่วมด้วย ณ อาคารไทยประกันชีวิต สาขาธนบุรี เมื่อเร็วๆ นี้
มอบรางวัล – พรวิช ศิลาอ่อน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ จัดพิธีมอบรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยมปี 2568 (Design Excellence Award 2025) หรือ Demark โดยมี ประจงพร ตันมณี, ม.ล.ภาสกร อาภากร, ปารีสา จาตนิลพันธุ์, จรินทร์ทิพย์ ชูหมื่นไวย และนันท์นัดดา ภัททิยกุล ร่วมงาน ณ โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท เมื่อเร็วๆ นี้
จัดกิจกรรม – ปณต โชควัฒนากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท นารา ทรี จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “พิณนารา” จัดกิจกรรม Pinnara Launch at Gourmet Market ฉลองการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์พิณนารา โดยมี ญาณินทร เตมียบุตร, สุภี พงษ์พานิช และเจตนา พงษ์พานิช ร่วมงาน ณ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ชั้น G ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อเร็วๆ นี้
ปักหมุด‘สงขลา’ – องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน Songkhla Gastronomy Conference 2025 เพื่อผลักดันสงขลาสู่การเป็นเมืองอาหารสร้างสรรค์ระดับโลก โดยมีกิจกรรมการลงพื้นที่เรียนรู้วิสาหกิจท้องถิ่น ร่วมเสวนาการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารอย่างยั่งยืน โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและการท่องเที่ยวให้คำแนะนำ
มอบใบรับรอง – สุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT มอบใบรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ GIT Standard และเกียรติบัตรแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการการส่งเสริมและยกระดับ SMEs ในงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 8 ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้