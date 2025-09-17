ประธาน IOT ขอไทยอดทนจนกว่ามีประชุม JBC ชมกองทัพไทย อดทน ทำตามกติกาสากล

ประธาน IOT ขอประเทศไทยอดทนจนกว่าจะมีการประชุม JBC ชม กองทัพไทย ที่ทำหน้าที่บนความอดทน และดำรงมาตรฐานตามสากลโลก
เมื่อวันที่ 17 กันยายน พลจัตวา ซัมซุล ริซัลบินมูซา ฑูตทหารมาเลเซียประจำประเทศไทย ในฐานะหัวหน้าคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว หรือ IOT ประธานคณะ IOT ระบุว่า การลงพื้นที่มาในวันนี้นั้นไม่ได้มาตัดสินว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของใคร ขอให้ประเทศไทยอดทนจนกว่าจะมีการประชุม JBC
ส่วนแนวทางการแก้ปัญหาจะมีการหารือในที่ประชุม JBC ซึ่งตนเชื่อว่าพื้นที่ข้อพิพาทดังกล่าวจะกลับมาสงบในเร็ววัน
เมื่อถามว่าจะดำเนินการอย่างไร กรณีกัมพูชาดำเนินการในลักษณะนำประชาชนมาเป็นโล่มนุษย์ ส่งผลให้ประชาชนของคนไทยเริ่มจะทนไม่ได้และมีความกังวลว่าอาจจะเกิดการเผชิญหน้าของประชาชนนั้น ประธานคณะ IOT ย้ำว่า ขอให้คนไทยอดทนและตนชื่นชมในการที่กองทัพไทยทำหน้าที่บนความอดทนและดำรงมาตรฐานตามสากลโลก พร้อมกับปรบมือให้ทหารไทย มั่นใจว่าหลังจากนี้จะเกิดสันติภาพ