จับตาโผครม.สะดุด คาดคุณสมบัติรมต.บางรายโดนท้วง นายกฯหนู จ่อปรับใหม่อีก
วันที่ 17 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการยื่นทูลเกล้าฯ ตำแหน่งคณะรัฐมนตรี ทั้ง 35 คนในรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างละเอียด โดยนายอนุทิน ได้เข้าไปดูแลด้วยตัวเอง โดยในวันที่ 16 กันยายน ก็ได้เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาล โดยมีทั้ง น.ส.ณัฐฎ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รวมถึงตัวแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และส่วนราชการอื่น จนเรียบร้อยแล้วนั้น
ขณะที่ความเคลื่อนไหวในวันนี้ นายอนุทิน ได้เดินทางเข้าสภา เพื่อร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยใช้เวลาร่วมประชุมประมาณ 40 นาที ก่อนเดินทางออกไปจากสภา ระบุว่าขอไปทำธุระก่อนนั้น
รายงานข่าวแจ้งว่า ล่าสุดมีข้อติดขัดบางประการในรายชื่อคณะรัฐมนตรีที่ยื่นทูลเกล้าฯขึ้นไป ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบของสำนักงานองคมนตรี โดยคาดว่าอาจมีรัฐมนตรีบางคน มีคุณสมบัติไม่เหมาะสม มีความเป็นไปได้อย่างสูงที่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรายชื่อครม.บางตำแหน่ง เพื่อยื่นทูลเกล้าฯใหม่อีกครั้ง