ผบ.ทร. บินปักกิ่ง ลงนาม แก้ข้อตกลง โครงการ เรือดำน้ำ ขยายเวลาต่อเรือ-ฝึกอบรม 40 เดือน

ผบ.ทร. บินปักกิ่ง ในฐานะ ‘ผู้แทน รบ.ไทย’ ลงนาม ‘แก้ข้อตกลง’ โครงการ ‘เรือดำน้ำ’ กับ บริษัท CSOC ในฐานะ ‘ผู้แทน รบ.จีน’ ขยายเวลาต่อเรือ-ฝึกอบรม 40 เดือน กำหนดส่งมอบ ‘ปลายปี 71’ ขณะที่ ผบ.ทร. ระบุเป็นโครงการสำคัญ มีนัยแห่งความสัมพันธ์ ‘รัฐบาลไทย-จีน’ เผยที่ผ่านมาร่วมกันแก้ไขปัญหา-เจรจาอย่างฉันมิตร
เมื่อวันที่ 18 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจกองทัพเรือ โพสต์ข้อความพร้อมรูป โดยระบุว่า เมื่อวันที่ 16 ก.ย.68 พลเรือเอก จิรพล ว่องวิทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย ได้เดินทางมาร่วมลงนามข้อตกลงจ้างสร้างเรือดำน้ำ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม กับผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย นาย หลิว ซ่ง รอง ประธานบริหาร บริษัท China Shipbuilding & Offshore International Co., Ltd. (CSOC) ณ อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท CSOC กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยมีผู้แทนของสำนักงานความร่วมมือยุทโธปกรณ์ทางทหารและเทคโนโลยี (Bureau of Military Equipment and Technology Cooperation, CMC: BOMETEC) ผู้แทนบริษัท China State Shipbuilding Corporation Co., Ltd. (CSSC) และผู้แทนบริษัท บริษัท China Shipbuilding Trading Co., Ltd. (CSTC) เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามฯดังกล่าวด้วย
การลงนามข้อตกลงฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568 ที่อนุมัติให้ผู้บัญชาการทหารเรือ หรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในข้อตกลงฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย
ซึ่งภายหลังจากการลงนามดังกล่าว จะมีการสร้างเรือตามแผนงานในงวดงานที่เหลือประมาณ 40 เดือน ซึ่งประกอบด้วย การสร้างเรือ การฝึกอบรมหลักสูตรของช่างซ่อมบำรุงในสาขาต่าง ๆ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งหลักสูตรกำลังพลประจำเรือดำน้ำ และฝ่ายอำนวยการของกองเรือดำน้ำ
โดยกระทรวงกลาโหมจีนจะให้การสนับสนุนทั้งการสร้างเรือให้เป็นไปตามที่ข้อตกลงฯ กำหนด และเป็นไปตามมาตรฐานของกองทัพจีน รวมถึงการฝึก กำลังพลประจำเรือ ให้มีความรู้ และมีขีดความสามารถในการใช้งานเรือดำน้ำลำนี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย เพื่อให้กองทัพเรือมีความมั่นใจว่าจะสามารถใช้งานเรือดำน้ำลำนี้ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ คุ้มค่ากับงบประมาณ และระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินโครงการ จัดหาเรือดำน้ำลำนี้ต่อไป ซึ่งมีกำหนดส่งมอบเรือในช่วงปลายปี 2571
ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กล่าวต่อแขกผู้ร่วมพิธีฯ ตอนหนึ่งว่า โครงการจัดหาเรือดำน้ำแบบ S26T ถือเป็นโครงการที่มีความสำคัญ โดยมีนัยแห่งความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีน และถือเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ร่วมกัน ซี่งทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาของโครงการฯ ผ่านการเจรจาอย่างฉันมิตร จนประสบความสำเร็จถึงขั้นลงนามแก้ไขข้อตกลงฯ ได้
ซึ่งทางฝ่ายจีนก็ได้ให้คำมั่นกับกองทัพเรือว่าจะสร้างเรือดำน้ำลำนี้ ให้มีคุณภาพและสมบูรณ์แบบตามมาตรฐานของกองทัพเรือจีน รวมทั้งจะให้การสนับสนุนในด้านอื่นๆ แก่กองทัพเรืออย่างเต็มที่ เพื่อให้โครงการฯ สำเร็จโดยเร็ว
