ราชกิจจาฯ ประกาศ ‘ยกเลิกห้ามขาย’ ตู้เย็น-เครื่องกรองน้ำ ยี่ห้อ LG 3 รุ่น
เมื่อวันที่ 17 กันยายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ เรื่อง ยกเลิกการห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC ของ บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 3 ประเภท ประกอบด้วย 1.ตู้เย็น ยี่ห้อ LG รุ่น GC X257CMHW 2.เครื่องกรองน้ำ ยี่ห้อ LG รุ่น WD513A และ 3.เครื่องกรองน้ำ ยี่ห้อ LG รุ่น WD513V หลังผลการทดสอบขีดจำกัดอันตรายอันเนื่องมาจากการแผ่รังสีอุลตราไวโอเลตจากการเปิดรับแสงที่เกิดจากตาและผิวหนัง ความยาวคลื่นการแผ่รังสี เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
อ่านรายละเอียดฉบับเต็ม ดังนี้