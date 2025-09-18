อนุทิน นำทีมเศรษฐกิจรบ. รับข้อเสนอหอการค้า แนะนำรายคน ยันคัดมาเอง ฝีมือดีทุกคน

“นายกฯ” นำทีมเศรษฐกิจประชุมร่วมหอการค้าไทย บอกโจทย์หลักรบ.มุ่งแก้ปากท้อง ย้ำ ทูลเกล้าฯครม.แล้ว ได้รับโปรดเกล้าฯเมื่อไหร่พร้อมลุยงาน
หอการค้า – เมื่อเวลา 09.33 น.วันที่ 18 กันยายน 2568 ที่หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ระหว่างคณะรัฐบาล คณะกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมี นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และ นายวรภัค ธันยาวงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลัง รวมถึง นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรรมการหอการค้าไทยฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย
โดย นายกฯ กล่าวเปิดการประชุมตอนหนึ่งว่า ทุกคนในที่นี้ไม่ใช่คนแปลกหน้า แปลกตารู้จักกันมาเป็นเวลานานแล้ว และมีความสนิทสนมคุ้นเคยเคารพนับถือกันมาเป็นอย่างดี สิ่งที่ตนได้มาในวันนี้คือเพื่อมาพบกับทุกท่าน และนำคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจมาพบกับทุกท่านได้รู้จัก ซึ่งตนก็มั่นใจว่า ท่านทั้งหลายรู้จักกันดีอยู่แล้ว วันนี้ตนตั้งใจมาหารือ และมารับข้อเสนอแนะจากหอการค้าไทย
นายกฯ กล่าวว่า รัฐบาลที่กำลังจะเกิดขึ้น เป็นรัฐบาลที่เราเน้นเรื่องของการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีความกระชับ และเข้มแข็งขึ้นภายในระยะเวลาที่เรามีอยู่ พร้อมกันนี้ ตนขออนุญาตแนะนำท่าน ผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งในครม. ของตนที่ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายชื่อไปแล้ว ถ้ามีการโปรดเกล้าฯลงมาจะเร่งแถลงนโยบายต่อรัฐสภา เพื่อให้สามารถบริหารราชการแผ่นดินได้ทันที
จากนั้น นายกฯได้แนะนำว่าที่คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจให้ผู้ร่วมประชุมได้รู้จัก โดยในขณะที่แนะนำว่าที่รัฐมนตรี นายอนุทิน ได้กล่าวถึงนายวรภัค ธันยาวงษ์ ว่าที่รมช.คลัง ว่าเป็นคนฝีมือดี ซึ่งนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส ว่าที่รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง เชื่อในฝีมือการทำงาน คัดเลือกมาเองกับมือ