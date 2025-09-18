อิ๊งค์-เอม เยี่ยม ทักษิณ เผย ไม่ค่อยสบาย อ่อนเพลีย หลานๆฝากจดหมายให้คุณตา
เมื่อเวลา 09.50 น. วันที่ 18 กันยายน ที่เรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขบวนรถตู้ส่วนบุคคลของครอบครัวชินวัตร ยี่ห้อ Lexus สีดำ ทะเบียน 9 กษ 195 กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรืออิ๊งค์ อดีตนายกรัฐมนตรี บุตรสาวคนเล็กของนายทักษิณ ชินวัตร น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ หรือเอม บุตรสาวคนกลางของนายทักษิณ นายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามีของ น.ส.แพทองธาร และนายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ สามีของ น.ส.พินทองทา ได้เดินทางเข้ามาถึงเรือนจำฯ เพื่อเตรียมเข้าเยี่ยมนายทักษิณในเวลา 10.00 น.
โดยพบว่า น.ส.แพทองธาร แต่งกายด้วยธีมสีดำทั้งหมด ตั้งแต่เสื้อสูทสีดำและกางเกงขายาวสีดำ พร้อมกระเป๋าถือขนาดเล็ก ส่วน น.ส.พินทองทา แต่งกายด้วยเสื้อสีดำ กางเกงยีนส์ พร้อมถือซองจดหมายสีขาว จ่าหน้าซองด้วยปากกาสีชมพู ระบุคำว่า “GRANDPA THAKSIN” และมีรูปวาดเล็กน้อยที่มุมซ้ายของซองจดหมาย ซึ่งคาดว่าจดหมายฉบับนี้จากหลานๆ ของนายทักษิณ ที่ น.ส.พินทองทาพกมาด้วยนั้น เกิดจากการที่ก่อนหน้านี้นายทักษิณได้มีการบ่นว่าคิดถึงหลานๆ
นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบริเวณด้านหน้าเรือนจำเพิ่มเติมว่า ขณะที่ทั้งหมดกำลังจะเดินเข้าภายในเรือนจำฯ ได้มีตัวแทนคนเสื้อแดง เป็นชายสูงอายุ สวมเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีกรมท่า กางเกงยีนส์ ได้กล่าวทักทาย น.ส.แพทองธาร และครอบครัว พร้อมกับยื่นพระเครื่อง จำนวน 5 องค์ เบื้องต้นพบว่าเป็นหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ให้กับ น.ส.แพทองธาร พร้อมบอกว่า “ให้พกเก็บเอาไว้จะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง” โดย น.ส.แพทองธารได้มองดูพระเครื่องบนฝ่ามือตัวเอง และกล่าวขอบคุณชายคนเสื้อแดงดังกล่าว ก่อนเก็บพระเครื่องเข้ากระเป๋าถือส่วนตัว อีกทั้งชายคนดังกล่าวยังมีการมอบกรอบรูปภาพขนาดเล็ก ซึ่งพบว่าในภาพเป็นรูปพระสงฆ์รูปหนึ่งกำลังนั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่ง น.ส.แพทองธารได้มอบให้กับเลขาฯส่วนตัวเป็นผู้รับไว้แทน อย่างไรก็ดี วันนี้ทั้งหมดมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส แม้ว่าอากาศและแดดค่อนข้างร้อน ทั้งนี้ เมื่อเยี่ยมครบเวลา 30-40 นาที น.ส.แพทองธารจะออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงการเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ตามลำดับต่อไป
น.ส.แพทองธารได้ให้สัมภาษณ์สั้นๆ ว่า คุณพ่อไม่ค่อยสบาย เลยได้เยี่ยมสั้นๆ คุยสั้นๆ มีเรื่องความดัน ตอนนี้เขาบอกเพลียๆ ตัดผมสั้นแล้วยังผมร่วงอยู่เลย คงมีความเครียด ท่านก็ยังยิ้มแย้ม แต่ว่าก็มีเรื่องพักผ่อน ที่อาจจะนอนไม่ดีบ้างบางคืน กำลังใจโอเค ทุกคนให้กำลังใจ ท่านก็เดินมานั่งคุยที่กระจกเหมือนเดิม ก็ให้กำลังใจ คุยผ่านลูกกรง ก็อาจจะคุยยาก หลานๆ เขียนจดหมายให้คุณตา ก็ฝากผู้คุมเข้าไปให้
น.ส.พินทองทากล่าวว่า หลานๆ ก็เขียนให้กำลังใจ ก็ถ้าบอกว่า ส่งได้จะส่งบ่อยๆ ให้คุณตามีเพื่อน เขาเขียนแล้วก็ลงชื่อให้ครบ
น.ส.แพทองธารกล่าวอีกว่า พ่อบอกเขานอนไม่ค่อยดี อาจจะนอนไม่ค่อยหลับ ไม่ได้คุยเรื่องเอกซเรย์ปอด คืนแรกๆ เขานอนดี แต่วันนี้เหนื่อยๆ ก็เลยคุยกันสั้นนิดนึง
