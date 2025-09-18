กัณวีร์ แฉ ทุจริตจ่ายส่วยแลกสัญชาติ ยอดเสียหายพุ่ง 2.5 พันล. จี้ อนุทิน เร่งแก้ด่วน

กัณวีร์ แฉ ทุจริตจ่ายส่วยแลกสัญชาติ คาด ยอดเสียหายพุ่ง 2,500 ล้าน จี้ อนุทิน เร่งแก้ปัญหาด่วน พร้อมชงข้อเสนอ 5 ข้อ
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 กันยายน ที่รัฐสภา นายกัณวีร์ สืบแสง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเป็นธรรม แถลงข่าวถึงกรณีการเรียกรับส่วยเพื่อขอสัญชาติว่า สัปดาห์ที่ผ่านมา ตนไปพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งรับฟังจากประชาชนในพื้นที่ มีการเรียกเก็บเงินในการขอสถานะบุคคล จากคนไร้สัญชาติ ตามมติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2567
ซึ่งมีการเรียกเก็บเงินตั้งแต่ 3,000-40,000 บาท หากคำนวณจากคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทยจำนวน 483,626 คน และต้องจ่ายเงินคนละ 5 พันบาท ทำให้มูลค่าความเสียหายอยู่ที่ 2,500 ล้านบาท เป็นเงินที่อยู่นอกระบบใต้พรม รัฐบาลจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญ โดยตนมีข้อเสนอ 5 ข้อ ได้แก่
1.เร่งปราบคอร์รัปชั่นให้ชัดเจนรวดเร็ว ไม่เช่นนั้น ประชาชนกลุ่มชาติพันธ์ที่อยู่บริเวณชายแดนไทยและพื้นที่อื่น จะต้องเสียเงินจำนวนมาก
2.จะต้องมีมาตรการจากส่วนกลาง แต่ละจังหวัดและแต่ละอำเภอ จะให้คนไร้สัญชาติเข้าถึงขั้นตอนได้อย่างไร เนื่องจากขณะนี้ ในแต่ละพื้นที่ใช้มาตรการไม่เหมือนกัน จึงมีช่องว่างให้เจ้าหน้าที่รัฐตั้งแต่ระดับสูงถึงล่าง เรียกรับเงินจากประชาชน
3.อำเภอและจังหวัดจะต้องเคลื่อนที่ไปหาประชาชน ไม่ใช่ให้ประชาชนเข้าหา
4.ต้องใช้งบประมาณ กำลังพล และอุปกรณ์ โดยกระทรวงมหาดไทยต้องจัดสรรงบประมาณให้กับท้องถิ่น
5.จำเป็นต้องมีกรอบเวลาในการให้สัญชาติกับคนจำนวน 4 แสนกว่าคน
นายกัณวีร์ กล่าวต่อว่า ตนได้มีโอกาสพูดคุยกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ท่านมาถามว่า เรื่องส่วยสัญชาติคืออะไร พอเรียนให้ทราบ นายอนุทินก็บอกว่ายังไม่มีอำนาจเต็ม ตนจึงบอกไปว่า มีอำนาจเต็มเมื่อไหร่ต้องจัดการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน
นอกจากนี้ หลังจากที่ตนลงพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่าได้จัดทำมาตรการต่างๆ พร้อมยืนยันว่าจะไม่มีการคอร์รัปชั่นเรียกรับสินบน แต่ล่าสุดที่อำเภอฝาง ยังมีการเรียกรับเงิน ตนจึงได้แจ้งไปยังผู้ว่าฯ แต่ก็ไม่สามารถจัดการอะไรได้ ตนจึงตั้งคำถามว่า เหตุใดถึงทำไม่ได้ รู้ทั้งรู้ว่ามีการรับสินบน แต่ไม่สามารถดำเนินการได้เลย ทำให้รู้สึกว่ายังมีช่องว่างมากมาย แค่อำเภอเดียวของ 1 จังหวัด
แต่คนไร้สัญชาติอยู่ในหลายจังหวัดของไทย ตนจึงขอเรียกร้องให้แก้ปัญหานี้โดยด่วน ส่วนราชการอย่างเดียวไม่พอ ต้องมีเจตจำนงทางการเมืองด้วย โดยเฉพาะนายอนุทิน ต้องออกมาตรการ การคอร์รัปชั่นต้องไม่มีอีกต่อไป ส่วยสัญชาติยังมีอยู่ ยังไม่จบ ประเทศไทยอยู่ในคอรัปชั่นมาอย่างยาวนาน
นายกัณวีร์ กล่าวว่า ส่วนตัวเชื่อว่าจะนำคนผิดมาลงโทษได้ หากจัดการเร่งด่วน ก็สามารถแก้ปัญหานี้ได้ แต่ตนกังวลว่าภาคการเมือง จะมีเจตจำนงในเรื่องนี้อย่างไร เพราะการปราบคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งสำคัญ และจะต้องออกมาจากฝ่ายบริหาร คือนายกรัฐมนตรี ย้ำว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ เพราะมีมูลค่าความเสียหาย 2,500 ล้านบาท และยังไม่ทราบว่าเส้นทางการเงินไปถึงตรงไหนบ้าง หากนายอนุทินบอกชัดเจนว่าจัดการได้ ก็แก้ปัญหาได้