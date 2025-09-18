ภูมิใจไทย มีมติให้ วิสุดา วิเชียรศิลป์ ลงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กาญจนบุรี ส่วนพท.ส่ง พล.อ.ชินวัฒน์ แม้นเดช สู้

ภูมิใจไทย มีมติให้ วิสุดา วิเชียรศิลป์ ลงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กาญจนบุรี ส่วนเพื่อไทย ส่ง พล.อ.ชินวัฒน์ แม้นเดช สู้
วันที่ 18 กันยายน ที่ทำการพรรคภูมิใจไทย สาขา จ.กาญจนบุรี ได้มีการทำไพมารีโหวต เพื่อคัดเลือก ผู้สมัคร ส.ส.ในการเลือกตั้งซ่อม เขต 4 ห้วยกระเจา เลาขวัญ บ่อพลอย และ หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ผลการทำไพมารีโหวต ได้มีมติให้ น.ส.วิสุดา วิเชียรศิลป์ บุตรสาว ของนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อดีตส.ส.เพื่อไทย เขตดังกล่าวที่ลาออกไป ก่อนหน้านี้
โดย น.ส.วิสุดา นั้นเดิม รับราชการอยู่ที่กระทรวงมหาดไทย ในฐานะนักวิเคราะห์แผนและนโยบาย โดยได้ลาออกจากราชการ และจะเดินทางไปสมัคร ส.ส.ในวันจันทร์ที่ 22 กันยายน นี้
สำหรับพรรคเพื่อไทยนั้น มีรายงานข่าวว่า จะส่ง พล.อ.ชินวัฒน์ แม้นเดช นายกสมาคมกีฬากาญจนบุรี ลงสู้ เพื่อรักษาคะแนนเสียงในพื้นที่
