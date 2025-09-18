“อนุทิน” จ่อเชือด ขรก.มหาดไทยเอี่ยว “ส่วยสัญชาติ” ลั่น ไม่มีแทรกแซงเขากระโดง
เมื่อเวลา 11.15 น. วันที่ 18 กันยายน ที่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีชาวบ้านในพื้นที่ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ออกมาร้องเรียนว่ามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเรียกรับเงิน เพื่อแลกกับการทำพาสปอร์ตถาวร ได้รับรายงานเรื่องนี้แล้วหรือไม่ ว่า “ต้องไม่มีซิ”
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า หากได้เข้าไปดำรงตำแหน่งรมว.มหาดไทย เรื่องพวกนี้จะต้องไม่มีในสมัยของตน พร้อมย้ำว่า จะดำเนินการโดยเด็ดขาดไม่เก็บไว้
นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงท่าทีข้าราชการกระทรวงมหาดไทย มีมติไม่เพิกถอนพื้นที่เขากระโดง จ.บุรีรัมย์ ทั้งที่ยังไม่ได้เข้ารับตำแหน่งรมว.มหาดไทย ว่า นั่นน่ะสิ ตนเข้าไปก็จะไปถามเหมือนกัน ซึ่งตนมีหนังสือตั้งแต่สมัยเป็นมท.1 ว่าเรื่องนี้ขอให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามกฎหมาย และยืนยันว่าไม่มีการแทรกแซงใดๆ ตนมีทะเบียนบ้านอยู่ที่บุรีรัมย์ก็จริง แต่ที่ต้องย้ายไปบุรีรัมย์ เพราะรัฐธรรมนูญที่นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีตประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ ร่างไว้เมื่อปี 2558 – 2559 ระบุว่า แม้จะเป็นส.ส.ปาตี้ลิสต์ ก็ต้องมีภูมิลำเนาในจังหวัดนั้นๆ ซึ่งขณะนั้นตนเป็นหัวหน้าพรรคใหม่ๆ ก็ต้องหาภูมิลำเนาอยู่ตรงนั้น เพราะต้องดำเนินกิจกรรมทางการเมืองต่อไป ดังนั้น ไม่มีอะไรที่ตนต้องกังวล สิ่งที่ถูกต้องตามกฏหมายก็ต้องเป็นไปตามกฏหมาย สิ่งที่ผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินการทันที ขอให้ความมั่นใจว่า ตนเคารพกฎระเบียบ เคารพรัฐธรรมนูญ และเคารพประชาชน ตนไม่เอาเปรียบคนอื่นแน่นอน