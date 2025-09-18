ปชน. เดินเกม สอบ 1 รมต. ครม.อนุทิน ขาดคุณสมบัติ ลั่นถ้ายังดื้อ จ่อแฉเอกสารลับ วันแถลงนโยบาย

เริ่มแล้ว! ‘ปชน.’ เดินเกม ‘ฝ่ายค้าน’ สอบ 1 รมต. ครม.อนุทิน ขาดคุณสมบัติ ลั่น ถ้า นายกฯ ยังดื้อเดินหน้าตั้ง ขู่ เจอสอยแน่ บอกพร้อมแฉเอกสารลับวันแถลงนโยบาย ย้ำ เดินหน้าตรวจสอบเต็มที่ไม่ออมมือ
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 18 กันยายน ที่รัฐสภา นายชุติพงศ์ พิภพภิญโญ ส.ส.ระยอง พรรคประชาชน (ปชน.) แถลงกรณีโผรายชื่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีพฤติการณ์ต้องสงสัยว่าทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ในอดีต ว่า เหตุใดจึงมีการเสนอชื่อให้เป็นรัฐมนตรีในโผครม.ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เหตุการณ์นี้มีการชี้มูลความผิดโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อช่วงปี 2565 และมีการลงเลขรับเรียบร้อยพร้อมรายงานไต่สวน เอกสารประกอบ ซึ่งภายหลังที่มีการไต่สวนชี้มูลความผิดเรียบร้อยแล้ว ได้มีการส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
นายชุติพงศ์ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม เอกสารที่ตนนำมาวันนี้มีการระบุว่าผู้ที่ถูกป.ป.ช.ชี้มูลนั้น มีพฤติการณ์ทุจริตเบิกจ่ายงบประมาณโครงการและมีการจ่ายเงินทั้งที่ยังไม่แล้วเสร็จ มีความประพฤติทำให้เสื่อมเสียแก่ศักดิ์ศรีและตำแหน่ง รวมถึงมีผลกระทบต่อประชาชน ทั้งนี้ ตนขออนุญาตยังไม่เปิดเผยว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ใด แต่ยืนยันว่าบุคคลผู้นี้เป็นหนึ่งในชื่อของโผครม.ที่นำขึ้นทูลเกล้าฯไป
นายชุติพงศ์ กล่าวด้วยว่า ส่วนที่นายอนุทินระบุว่ารายชื่อไม่มีปัญหาอะไรนั้น ตนขอตั้งคำถามไปยังนายอนุทิน ว่าท่านได้ตรวจสอบดีแล้วหรือไม่ กับรายชื่อบุคคลที่ได้เสนอชื่ออย่างชัดเจน เพราะกรณีนี้ มีการชี้มูลไปแล้วโดยป.ป.ช.เหตุใด จึงยังมีการแต่งตั้งบุคคลคนนี้ขึ้นไปเป็นรัฐมนตรีในครม.ชุดนี้ รวมถึงขอตั้งคำถามไปยังป.ป.ช. ว่า เมื่อมีการส่งเอกสาร การชี้มูลของป.ป.ช.ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว เหตุใดจึงยังไม่มีการดำเนินคดีหรือมีการดำเนินการอยู่แล้วติดอยู่ที่ขั้นตอนใดในกระบวนการยุติธรรม
“ขอตั้งคำถามไปยังบุคคลนี้ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผมสามารถยืนยันได้ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มาจากกลุ่มโควตา เหตุใดคนจากกลุ่มโควตาและคนที่นำชื่อในโควตานี้เสนอขึ้นไป จึงได้มีการเสนอชื่อบุคคลซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการตั้งครม.ชุดนี้ของนายอนุทิน” นายชุติพงศ์ กล่าว
นายชุติพงศ์ กล่าวอีกว่า ยืนยันว่าเอกสารที่นำมาโชว์นี้ หากนายอนุทินไม่มีการปรับปรุงหรือตรวจสอบให้ชัดเจน ยังยืนยันที่จะตั้ง ครม.ชุดนี้ขึ้นมาให้ได้ ตนจะเปิดเผยเอกสารชุดนี้ รวมถึงนายอนุทินต้องตอบคำถามสังคมให้ดีว่า
เหตุใดจึงตั้งบุคคลที่ ถูกป.ป.ช.ชี้มูลว่ามีพฤติกรรมทุจริตและมีมติเอกฉันท์ไปแล้ว ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี อย่างไรก็ตาม ย้ำว่าการทำหน้าที่ฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลนายอนุทิน เป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นและทำหน้าที่อย่างต่อไปตรงมา ไม่มีออมมือ แต่หากไม่มีการปรับโผครม.ครั้งนี้ และยืนยันที่จะใช้ครม.ชุดนี้ต่อไป ข้อมูลชุดนี้ทั้งหมดจะถูกเปิดเผยในวันที่มีการแถลงนโยบาย
เมื่อถามว่า พอจะสามารถเปิดเผยข้อมูลคร่าวๆ ได้หรือไม่ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นใคร นายชุติพงษ์ กล่าวว่า บุคคลนี้เป็นผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือข้าราชการการเมือง และอยู่ในโควตาของกลุ่ม เคยเป็นนักการเมือง แต่ไม่เคยเป็นรัฐมนตรี ย้ำว่าบุคคลนี้ถูกชี้มูลว่ามีพฤติกรรมทุจริตประพฤติมิชอบ
หากนายอนุทินตั้งใจว่าภารกิจที่เข้ามาครั้งนี้ อยู่เป็นไปตาม MOA ที่ได้ทำไว้กับพรรคปชน. เพื่อเปิดประตูสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทำประชามติและยุบสภาฯ ภายใต้กรอบเวลาที่กำหนด นั่นคือสิ่งที่จะต้องโฟกัส ฉะนั้น จึงไม่เห็นเหตุผลว่าจะต้องตั้งคนที่มีคุณสมบัติเสื่อมเสียให้เข้ามาดำรงตำแหน่งในครม.ชุดนี้ ไม่ว่าจะถูกส่งชื่อมาจากกลุ่มใดก็ตาม หลังจากนี้ จะสอบถามไปยังป.ป.ช.ถึงความคืบหน้าของคดี
“อยู่ที่นายกรัฐมนตรีแล้วว่า จะเลือกทำอย่างไรกับโผ ซึ่งผมได้ทราบข่าวว่านายกรัฐมนตรีบอกว่าโผไม่มีปัญหา ท่านเห็นเอกสารชุดนี้แล้วหรือไม่ ท่านตรวจสอบดีแล้วหรือไม่ หรือตรวจสอบแล้วปล่อยผ่าน ใครจะปล่อยผ่านก็ปล่อยผ่าน แต่นี่เป็นเพียงหนึ่งเคสที่ส่งสัญญาณเตือนดังๆ ว่าเราติดตามและจับตาการทำหน้าที่ ตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีการทูลเกล้าฯ ขึ้นไปจนถึงการทูลเกล้าฯ ก็ยังเห็นชื่อนี้อยู่ จึงขอฝากไปนายกรัฐมนตรีให้ช่วยตรวจสอบด้วย” นายชุติพงษ์ กล่าว