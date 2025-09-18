เสริมกำลัง คฝ. 2 กองร้อย คุมสถานการณ์ชายแดน เผยภาพ จนท.เขมร แจกอุปกรณ์ป้องกันแก๊สน้ำตา
เมื่อวันที่ 18 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางฝั่งประเทศกัมพูชา ที่บริเวณหมู่บ้านไปร์จัน มีกลุ่มบุคคลสวมชุดพลเรือน โดยคาดว่าน่าจะเป็นทางเจ้าหน้าที่ของทางฝั่งกัมพูชา ได้มีการตระเตรียม หน้ากากอนามัย ที่ใช้ป้องกันแก๊สน้ำตาจำนวนมาก มาแจกจ่ายให้มวลชน ที่ได้ระดมกันมาเพื่อป้องกันแก๊สน้ำตาจากเจ้าหน้าที่ฝั่งไทย
ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชน ได้ใช้ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว จำนวน 2 กองร้อย และได้ประสานขอกำลังเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชนจากจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเสริมกำลังกับเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชนของตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว เพื่อดำเนินการควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในความสงบและสามารถวางแนวลวดหนามได้ตามนโยบายไม่ให้ชาวเขมรลุกล้ำธิปไตยของไทยได้ต่อไป