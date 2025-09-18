เครือข่ายใต้-ตะวันออก ยื่นหนังสือ ‘นายกฯ’ ทบทวนแลนบริดจ์ – EEC แนะเร่งแก้ปากท้องดีกว่า

เครือข่ายภาคประชาชนภาคใต้ – ภาคตะวันออก ยื่นหนังสือ ‘นายกฯ’ ขอให้ทบทวน ‘โครงการแลนด์บริดจ์ – EEC’ ยึด MOA กับพรรคประชาชน แก้รธน.-ปากท้อง มากกว่าผลักดันเมกะโปรเจกต์ ขู่ หากเดินหน้าต่อเจอ แคมเปญไล่ “ภูมิใจไทย”
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 18 กันยายน เครือข่ายภาคประชาชนภาคใต้ และภาคตะวันออก ยกขบวนประชาชนกว่า 50 คน เดินทางมายังที่ทำการพรรคภูมิใจไทย เพื่อยื่นหนังสือถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ขอให้ทบทวนนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งในภาคตะวันออกและภาคใต้ (EEC และ SEC) รวมถึงโครงการแลนด์บริดจ์ โดยมีนายอารี ไกรนรา และนายสุริยงค์ หุณฑสาร ตัวแทนพรรคภูมิใจไทย เป็นตัวแทนรับหนังสือจากเครือข่ายภาคประชาชน
ตัวแทนภาคประชาชน ได้อ่านแถลงการณ์ระบุข้อเรียกร้อง ว่า รัฐบาลชุดนี้ ถือเป็นการเข้ามาบริหารประเทศในสถานการณ์พลิกผันทางการเมืองอันเกิดขึ้นจากความล้มเหลวในการบริหารของรัฐบาลชุดที่ผ่านมา ดังนั้น การเข้ามาเป็นรัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยในครั้งนี้ จึงถูกคาดหวังว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้นได้ และรัฐบาลต้องมีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาโครงการ EEC และ SEC ด้วยการกลับไปทบทวนแนวทางการพัฒนาดังกล่าว ที่กำลังถูกตั้งคำถามว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนต่างชาติมากกว่าคนในชาติของตนเองหรือไม่
ดังนั้น จึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งหากรัฐบาลจะบรรจุนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ และโครงการแลนด์บริดจ์ ระนอง – ชุมพร แถลงต่อรัฐสภาที่กำลังจะมีขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า จึงขอเรียกร้องให้พรรคภูมิใจไทย ในฐานะผู้นำจัดตั้งรัฐบาล ได้ใช้เวลาในการบริหารบ้านเมืองที่มีอยู่นี้ ให้เป็นไปตามเจตจำนงที่ท่านได้ทำบันทึกข้อตกลงกับพรรคประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในสังคมโดยรวมต่อระบบการเมืองของประเทศ พร้อมย้ำ ว่า รัฐบาลอายุสั้นเพียง 4 เดือน ไม่เหมาะทำเมกะโปรเจกต์ และควรทำตาม MOA ที่ทำไว้กับพรรคประชาชน ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน
และทั้งนี้ หากพรรคภูมิใจไทยยังดึงดันนำนโยบายนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งในภาคตะวันออกและภาคใต้ (EEC และ SEC) รวมถึงโครงการแลนด์บริดจ์ ในการแถลงนโยบายของรัฐบาล พวกเราจะกลับมาเจอกันอีกแน่นอน รวมถึง การผุดแคมเปญ ในการเลือกตั้งครั้งหน้า ว่า ไม่เอาพรรคภูมิใจไทยในหลายๆพื้นที่ด้วย