บิ๊กโจ๊ก ยื่นสอบจริยธรรม ปธ.ศาลปกครองสูงสุด-ปมให้ออกราชการ สนง.ศาล แจงอำนาจอิสระองค์คณะ

“บิ๊กโจ๊ก” ยื่นร้อง ประธาน ก.ศป. ดำเนินการทางวินัยและจริยธรรมกับปธ.ศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครอง แจง คดี “บิ๊กโจ๊ก” ฟ้อง ตร.กับพวก ปมให้ออกราชการ อนู่ในขั้นพิจารณาศาลปค.สูงสุด พร้อมเป็นอำนาจอิสระองค์คณะ ห้ามใครนำขั้นตอนพิจารณาไปเผยแพร่ถือว่าละเมิดอำนาจศาล
เมื่อวันที่ 18 ก.ย. ที่สำนักงานศาลปกครอง พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรอง ผบ.ตร. ยื่นหนังสือถึงประธานคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) เพื่อเรียกร้องให้ดำเนินการทางวินัยและจริยธรรมกับนายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ ประธานศาลปกครองสูงสุด นายอนุวัฒน์ ธาราแสวง และนายอนุวัฒน์ ธาราแสวง ประธานแผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่น ศาลปกครองสูงสุด รวมทั้งขอให้ประธานศาลปกครองสูงสุด ขอให้ถอนตัวจากการพิจารณาคดีหมายเลขดำที่ ฟ 117/2567 กรณีที่ปรากฏคลิปเสียงสนทนาของคณะตุลาการศาลปกครองสูงสุดกลุ่มหนึ่งเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ
โดยอ้างว่า เป็นคลิปเสียงของนายอนุวัฒน์ ธาราแสวง แจ้งกับองค์คณะตุลาการศาลปกครองสูงสุด เจ้าของสำนวนคดีหมายเลขดำที่ ฟ.117/2567 ที่ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล ยื่นฟ้อง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ และ นายกรัฐมนตรี ที่ให้ พล.ต.อ. สุรเชชษฐ์ ออกจากราชการ ว่า ได้รับคำสั่งจาก ประธานศาลปกครองสูงสุด
ให้ยกเลิกมติขององค์คณะและประชุมใหม่ทั้งหมด พร้อมทั้งจะนำเข้าที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ทั้งที่องค์คณะเจ้าของสำนวนได้มีการประชุมลงมติและมีเสียงข้างมากแล้วว่า ให้ระงับคำสั่งให้ออกจากราชการที่ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กระทำต่อ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์เป็นการชั่วคราวก่อนศาลจะมีคำสั่งหรือคำพิพากษาเป็นอย่างอื่น ด้วยมติ 3 ต่อ 2
พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า ตนไม่รู้ว่า คลิปเสียงที่เผยแพร่ออกมานี้ เป็นคลิปเสียงจริงหรือไม่ เพราะตนไม่สามารถพิสูจน์ได้ แต่ข้อความที่ปรากฏเป็นเสียงสนทนานั้น ถือเป็นการกระทำที่ก้าวก่ายและแทรกแซงการพิจารณาคดีองค์คณะอย่างชัดเจน เป็นการกระทำที่จงใจที่จะล้มล้างการเป็นอิสระของผู้พิพากษาขององค์คณะเจ้าของสำนวน เป็นการทำลายระบบคุณธรรมของศาลปกครองสูงสุดอันเป็นที่พึ่งของข้าราชการทั้งแผ่นดินรวมถึงการตระบัดสัตย์คำสัตย์ปฏิญาณ ทรยศต่อหลักนิติธรรมของประเทศ อีกทั้ง ผู้บริหารศาลปกครองสูงสุดใช้การนิ่งเงียบไม่ชี้แจงอะไร ทั้งที่ ตนเป็นคู่กรณีในคดีคดีพิพาทที่ถูกกล่าวถึงในคลิปเสียง จึงเชื่อได้ว่า คลิปเสียงนั้นเป็นของจริง
“วันนี้ ผมไม่ได้คิดจะกลับไปรับราชการตำรวจอีกแล้ว แต่ความไม่อยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับตนในกระบวนการพิจารคดีของศาลปกครองสูงสุด ที่เป็นที่พึ่งสุดท้ายในกระบวนการยุติธรรมของตน ยังมีการก้าวก่ายแทรกแซงเปลี่ยนผลการพิจารณาคดีได้ และชาวบ้าน และราชการตำรวจชั้นผู้น้อยที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในคดีอื่นๆ นั้นจะหวังอะไรกับความยุติธรรมกับศาลปกครองได้อีก” พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ กล่าว
พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ยังกล่าวอีกว่า จนถึงตอนนี้ตนยังไม่เข้าใจว่า ท่านประธานศาลปกครองสูงสุด มีเจตนาอะไรที่มาก้าวก่ายแทรกแซงกระบวนการพิจารณาคดีนี้ เพราะที่ผ่านมาแทบไม่เคยเกี่ยวข้องกันมาก่อน ยกเว้นเรื่องเดียวที่นายประสิทธิศักดิ์เคยมาติดต่อมาตน สมัยเป็น รอง ผบ.ตร. เพื่อขอฝากฝังนายตำรวจคนหนึ่งให้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น แต่ตอนนั้น ตนไม่ได้ตอบสนอง เพราะเป็นเรื่องผิดกฎหมาย อีกทั้ง ก็เคยมีกรณี อดีตประธานศาลปกครองสูงสุดท่านหนึ่งต้องถูกปลดจากราชการ เพราะ วิ่งเต้นฝากฝังนายตำรวจเลื่อนขั้น เป็นบรรทัดฐานมาแล้ว ดังนั้น ภายในสัปดาห์หน้า ตนจะฟ้องดำเนินคดีอาญากับนายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ ประธานศาลปกครองสูงสุด และ นายอนุวัฒน์ ธาราแสวง นายอนุวัฒน์ ธาราแสวง ประธานแผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่น ศาลปกครองสูงสุด ในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบต่อศาลอาญาแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง อีกทางหนึ่งด้วย
ทั้งนี้ในวันเดียวกัน สำนักงานศาลปกครองเผยแพร่เอกสารข่าว ระบุว่า ตามที่ปรากฏข่าวในสื่อออนไลน์และสื่อต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ ฟ. 117/2567 ระหว่าง พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ฟ้องคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.)กับพวก ผู้ถูกฟ้องคดี นั้น สำนักงานศาลปกครองขอชี้แจงว่าคดีดังกล่าวผู้ฟ้องคดีได้ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่ง สตช. ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อนและได้มีคำขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง ซึ่งศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งยกคำขอ
สำหรับการพิจารณาเนื้อหาแห่งคดี กรณี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อนนั้น อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ซึ่งเป็นอำนาจอิสระขององค์คณะที่จะพิจารณาพิพากษา แต่ทั้งนี้ ประธานศาลปกครองสูงสุดมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบที่ต้องรับผิดชอบให้งานของศาลปกครองเป็นไปโดยเรียบร้อย ซึ่งรวมถึงการตรวจกลั่นกรองร่างคำพิพากษาหรือคำสั่ง จัดทำข้อสังเกตให้องค์คณะทบทวนร่างคำพิพากษาหรือคำสั่ง รวมทั้ง ให้คำปรึกษา แนะนำ กำกับดูแลและบริหารจัดการคดีคั่งค้างด้วย ซึ่งประธานศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งมอบอำนาจให้รองประธานศาลปกครองสูงสุดและประธานแผนกในศาลปกครองสูงสุดปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแทนประธานศาลปกครองสูงสุดไว้เป็นการทั่วไปโดยไม่ได้กำหนดให้ตรวจกลั่นกรองคดีใดคดีหนึ่งเป็นการเฉพาะ
ดังนั้น รองประธานศาลปกครองสูงสุดและประธานแผนกในศาลปกครองสูงสุดที่ได้รับมอบอำนาจ จึงมีอำนาจตรวจกลั่นกรองร่างคำพิพากษาหรือคำสั่ง จัดทำข้อสังเกตให้องค์คณะทบทวนร่างคำพิพากษาหรือคำสั่ง รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ กำกับดูแลและบริหารจัดการคดีคั่งค้างแทนประธานศาลปกครองสูงสุดได้ นอกจากนี้ หากเป็นคดีที่มีประเด็นเกี่ยวกับหลักกฎหมายที่สำคัญ คดีที่อาจมีผลเป็นการกลับหรือแก้ไขแนวคำวินิจฉัยเดิม คดีที่มีทุนทรัพย์สูง หรือคดีที่เป็นที่สนใจของประชาชนหรือสื่อมวลชน หรือคดีที่มีลักษณะสำคัญพิเศษหรือคดีที่องค์คณะพิจารณาทบทวนแล้วไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกต ต้องเสนอให้ประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นผู้พิจารณาทุกคดี
ส่วนกรณีคดีใดจะนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดนั้น มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 บัญญัติให้ดำเนินการเมื่อประธานศาลปกครองสูงสุดเห็นสมควร ซึ่งองค์คณะจะประกอบด้วยตุลาการในศาลปกครองสูงสุดทุกคนที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ โดยไม่จำต้องนำเข้าที่ประชุมใหญ่เฉพาะคดีที่มีความเห็นไม่ตรงกันระหว่างองค์คณะกับผู้ตรวจกลั่นกรองคำพิพากษาหรือคำสั่งเท่านั้น
สำนักงานศาลปกครองขอแจ้งว่าคู่กรณีหรือบุคคลใด ๆ ไม่อาจนำกระบวนการหรือขั้นตอนภายในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลไปเผยแพร่อันเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายได้ อีกทั้ง การกระทำดังกล่าวอาจเข้าลักษณะเป็นการกระทำความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลอีกด้วย