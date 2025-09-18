รมช.กลาโหม หัวโต๊ะอผศ. ขออนุมัติมอบเหรียญเกียรติคุณชั้นที่ 1 แก่ภูมิธรรม ชื่นชมการปฏิบัติงาน

อผศ.แจ้งทหารผ่านศึกไร้ที่ทำกิน 11,296 ราย ลงทะเบียนกับ สปก.ขอจัดสรรที่ดินป่าเขาฉกรรจ์ วังน้ำสระแก้ว พร้อมรายงานการมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว 15 ทหารกล้า เผยขออนุมัติมอบเหรียญเกียรติคุณ ชั้นที่ 1 ให้แก่ ‘ภูมิธรรม’ นายกสภาทหารผ่านศึก
เมื่อวันที่ 18 กันยายน ที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมช.กลาโหม ในฐานะนายกสภาทหารผ่านศึก เป็นประธานการประชุมสภาทหารผ่านศึก โดยที่ประชุมได้รับทราบผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ทําให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งนําไปสู่การสูญเสียอวัยวะร่างกายหรือแม้กระทั่งชีวิต โดยในห้วงเดือนกรกฎาคมจนถึงปัจจุบัน พล.อ.เดชนิธิศ เหลืองงามขํา ผู้อํานวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ผอ.อผศ.) และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมทหารที่ได้รับบาดเจ็บ มอบของเยี่ยมเยียนและมอบเงินบํารุงขวัญ พร้อมสอบถามถึงเหตุการณ์ ชื่นชมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญและความเสียสละเพื่อปกป้องแผ่นดินไทย ที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในกรุงเทพ และโรงพยาบาลตามแนวชายแดน
พร้อมให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนอกประจําการที่เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในการสู้รบ ดังนี้
กรณีเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จํานวน 15 นาย
– จ่ายเงินสงเคราะห์กรณีถึงแก่ความตาย รายละ 17,000 บาท รวมเป็นเงิน 255,000 บาท
– จ่ายเงินสงเคราะห์ค่าบําเพ็ญกุศลทางศาสนา รายละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 225,000 บาท
– ออกบัตรประจําตัวครอบครัวทหารผ่านศึก บัตรชั้นที่ 1 จํานวน 15 ครอบครัว ให้แก่บิดา มารดา สามีหรือภริยา และบุตรของทหารผ่านศึกนอกประจําการที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ชายแดนไทย-กัมพูชา รวม 38 ราย โดยได้จ่ายเงินช่วยเหลือรายเดือน ครอบครัวละเดือนละ 4,000.- บาท
กรณีได้รับบาดเจ็บ จํานวน 146 นาย
– จ่ายเงินเยี่ยมเยียนเป็นเงินจำนวน292,000.-บาท
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 19 ส.ค.68 ผู้อํานวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้เป็นประธานในพิธีมอบเอกสารแสดงการครอบครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ให้แก่สมาชิกนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกเชียงราย จํานวน 22 ราย ที่ไม่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ เนื่องจากพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรทับซ้อนกับเขตปฏิรูปที่ดิน ส่งผลให้ครอบครัวเหล่านี้ยังขาดเอกสารสิทธิ์ในการครอบครอง องค์กาจึงได้ประสานสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อออกเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้องดังกล่าว โดยให้สํารวจและสอบสวนสิทธิของทหารผ่านศึกอย่างละเอียดจนสามารถช่วยให้ทหารผ่านศึก มีเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้อง และสามารถทําประโยชน์ในที่ดินได้อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย
นอกจากนี้ องค์การได้ชี้แจงให้ทหารผ่านศึกทั่วประเทศที่ไม่มีดินทํากิน จํานวน 11,296 ราย ไปขึ้นทะเบียนขอรับการจัดสรรที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัด ทั้งนี้ ได้ประสานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อขอใช้พื้นที่ของกรมป่าไม้ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาฉกรรจ์ ตําบลคลองหินปูน อําเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว เพื่อให้ทหารผ่านศึกมีที่ดินทํากิน มีอาชีพและมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวอย่างยั่งยืนต่อไป
ที่ประชุมยังขออนุมัติมอบเหรียญเกียรติคุณชั้นที่ 1 ให้แก่นายภูมิธรรม เวชยชัย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะนายกสภาทหารผ่านศึก ซึ่งขณะดํารงตําแหน่งได้ช่วยเหลือกิจการต่างๆ ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกให้ได้รับประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง