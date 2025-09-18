ทภ.2 ตรวจพบความเคลื่อนไหวกัมพูชา บินโดรนแถวค่ายวีรวัฒน์โยธิน ภูมะเขือ ปราสาทพระวิหาร

ทภ.2 ตรวจพบโดรนกัมพูชา บินเข้าพื้นที่ค่ายวีรวัฒน์โยธิน ภูมะเขือ ปราสาทพระวิหาร ทหาร 2 ฝ่ายยังตรึงกำลังตามแนวที่มั่น
เมื่อวันที่ 18 กันยายน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 แถลงสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำวันที่ 18 กันยายน 2568 ณ เวลา 14.00 น. ระบุว่า สถานการณ์โดยรวม ตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชา โดยตรวจพบโดรนบริเวณพื้นที่ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 5 ลำ บริเวณภูมะเขือ-ปราสาทพระวิหาร 4 ลำ, ปราสาทตาควาย 7 ลำ และพื้นที่ช่องจอม 4 ลำ
ปัจจุบันกองกำลังทั้ง 2 ฝ่าย ยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นของตนเอง ฝ่ายไทยจัดกำลังพลประจำจุดเฝ้าตรวจตามเหตุการณ์ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้าม และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตอบโต้ตามสถานการณ์
การดำเนินงานด้านจิตอาสา ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับองค์กร สมาคม มูลนิธิประชาชน, อาสาสมัครต่างประเทศ และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรม CSR “ปันน้ำใจ สู่ชายแดน” สร้างขวัญกำลังใจให้กำลังพล ผู้ปฏิบัติหน้าที่ โดยมีการประกอบอาหารเลี้ยง พร้อมมอบสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ณ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
กองทัพภาคที่ 2 ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน เพื่อป้องกันการรับข้อมูลที่คลาดเคลื่อน บิดเบือน หรือข่าวปลอม (Fake news) ขอให้ประชาชนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร และติดตามข้อมูลจากช่องทางอย่างเป็นทางการจากส่วนราชการ ซึ่งสามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้องและทันเวลา