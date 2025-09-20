เรียงคนมาเป็นข่าว/ภาพข่าวสังคม

⦁…การเมือง “รอ” ครม.ใหม่ ต้องไม่ “ทอดทิ้ง” ประชาชน “น้ำท่วม” หลายจังหวัดในภาคเหนือ และภาคกลาง มาถึง “อยุธยา-ปทุมธานี” จะมาจ่อ “กรุงเทพฯ” แล้ว จากอิทธิพลของพายุ “คาจิกิ” และ “หนองฟ้า” กระทบแล้ว 23 จังหวัด 38 อำเภอ 221 ตำบล และ 1,054 หมู่บ้าน “นายกฯหนู” อนุทิน ชาญวีรกูล ต้องรีบเข้าไปดูแลสั่งการช่วยเหลือ สำรวจความเดือดร้อน ความต้องการโดยด่วน ไม่ปล่อยให้ชาวบ้านวังเวง ยิ่ง “เศรษฐกิจ” แบบนี้ ประชาชน “เสียงแห้ง หมดเรี่ยวแรง หมดทุน”จะต่อสู้ หลายพื้นที่น้ำท่วมมา 1 เดือนแล้ว
⦁…กลับมาเฉิดฉายในการเมืองได้พักใหญ่ ตอนนี้บรรดา “ขาแช่ง” ก็มีความสุขปนสะใจกันไป เมื่อ ทักษิณ ชินวัตร รับโทษจำคุก 1 ปี เข้าไปนอน “เรือนจำคลองเปรม” ตั้งแต่ 9 ก.ย. พ้นกำหนดกักโรค 5 วัน เปิดให้เข้าเยี่ยมได้ตั้งแต่ 14 ก.ย. มีครอบครัว ผู้ที่ลงชื่อไว้เข้าไปเยี่ยม ก่อนเจอข่าว “สั่งพิซซ่า” เลี้ยงนักโทษ กลายเป็นประเด็นถกเถียงสนั่นหวั่นไหว ว่าทำได้หรือไม่ มีคนด่าและมีกองเชียร์ ก่อนที่ “ราชทัณฑ์” จะออกมาแจงว่า เป็น “เฟคนิวส์” เพราะ “ทักษิณ” ไม่ได้มีการสั่งพิซซ่า หรืออาหารอิตาเลียนอื่นใด มาเลี้ยงเพื่อนๆ แต่อย่างใด
⦁…บรรยากาศของพรรคเพื่อไทย อยู่ระหว่าง “รวบรวม-ปลุกปลอบ” ความคิด จิตใจว่าจะก้าวต่อไปกันอย่างไร จาก “จุดเริ่มต้น” ที่ดูจะมีอนาคต หลังเลือกตั้ง 2566 ได้ตำแหน่งนายกฯ มา 2 รอบ จาก เศรษฐา ทวีสิน มาถึง แพทองธาร ชินวัตร เตรียมแผน เตรียมนโยบายฟื้นเศรษฐกิจมาอย่างตั้งใจ 2 ปีผ่านไป จาก “รัฐบาล” กลายเป็น “ฝ่ายค้าน” แถมมี ส.ส.ออกไปสนับสนุนพรรคภูมิใจไทย วันก่อน “คุณหญิงอ้อ พจมาน” เดินทางไปให้กำลังใจถึงที่ทำการพรรค วงการเมืองยังจับตาว่า กลุ่มอำนาจยังไม่จบเท่านี้ จะมีรายการ “ตามเช็กบิล” ย้อนหลังต่อไปอีก
⦁…“ลูกหมี” ชุมพล จุลใส บ้านใหญ่ชุมพร อำลา “รวมไทยสร้างชาติ” เข้าซบ “ภูมิใจไทย” โดยมี พิพัฒน์ รัชกิจประการ ว่าที่รองนายกฯ-รมว.คมนาคม รองหัวหน้าพรรคสายใต้ของ “ภท.” รอต้อนรับมอบเสื้อใหม่ให้ใส่ งานนี้ “เสี่ยขิง” เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ อดีตเลขาฯพรรคก็ไปด้วย ส่วน “รทสช.” สาย พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ไปทาบ ชัชวาลล์ คงอุดม มานั่งเลขาฯแทน ก่อนหน้านี้ “เสี่ยเฮ้ง” สุชาติ ชมกลิ่น แกนนำสำคัญของ รทสช. ก็ยกทีมเข้าไปสนับสนุน อนุทิน ชาญวีรกูล เป็นกลุ่มแรกๆ กว่าจะเลือกตั้งจะเหลือเท่าไหร่ รอนับกันต่อไป
⦁…อาการที่หลายกลุ่มก๊วน รุด “เข้าซบ” พรรคภูมิใจไทยอย่างคึกคัก ทำให้ “พรรคประชาชน” ที่รับหน้าเสื่อสนับสนุน “นายกฯหนู” อยู่ ต้องตอบคำถามสื่อเยอะเหมือนกัน เพราะ MOA เขียนไว้ว่า ต้องไม่พยายามเป็นรัฐบาล “เสียงข้างมาก” วันก่อน “ไอติม” พริษฐ์ วัชรสินธุ โฆษกพรรคประชาชน ย้ำว่า จับตาใกล้ชิดอยู่
⦁…หากถึงจุดนั้น ก็จะดำเนินการตามมาตรการที่เรามี อาจใช้กลไกของรัฐสภา รวมถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจ เพื่อล้มรัฐบาลเสียงข้างน้อย “โฆษกไอติม” ยังตอบคำถามนักข่าว ถึงประเด็นอย่าง “เขากระโดง-ฮั้ว ส.ว.” ไปจนถึงการ “ตั้ง รมต.” ที่เกี่ยวข้องในคดีเหล่านี้เข้ามา โดยบอกว่า มีการทักท้วงไปแล้ว แต่ไม่เป็นผล จากนี้ก็ต้องมาตรวจสอบกันอย่างตรงไปตรงมา ตามหน้าที่ของ “ฝ่ายค้าน” ก็น่าสนใจว่า ถ้าพรรคประชาชนเดินเครื่อง “ตรงไปตรงมา” จริงๆ อาจเกิดสภาพ “วงแตก” เร็วกว่าที่คิดก็ได้ ใครจะรู้