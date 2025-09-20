การเมือง

เรียงคนมาเป็นข่าว/ภาพข่าวสังคม

ผู้เขียนกาแฟป่า

…การเมือง “รอ” ครม.ใหม่ ต้องไม่ “ทอดทิ้ง” ประชาชน “น้ำท่วม” หลายจังหวัดในภาคเหนือ และภาคกลาง มาถึง “อยุธยา-ปทุมธานี” จะมาจ่อ “กรุงเทพฯ” แล้ว จากอิทธิพลของพายุ “คาจิกิ” และ “หนองฟ้า” กระทบแล้ว 23 จังหวัด 38 อำเภอ 221 ตำบล และ 1,054 หมู่บ้าน “นายกฯหนู” อนุทิน ชาญวีรกูล ต้องรีบเข้าไปดูแลสั่งการช่วยเหลือ สำรวจความเดือดร้อน ความต้องการโดยด่วน ไม่ปล่อยให้ชาวบ้านวังเวง ยิ่ง “เศรษฐกิจ” แบบนี้ ประชาชน “เสียงแห้ง หมดเรี่ยวแรง หมดทุน”จะต่อสู้ หลายพื้นที่น้ำท่วมมา 1 เดือนแล้ว

…กลับมาเฉิดฉายในการเมืองได้พักใหญ่ ตอนนี้บรรดา “ขาแช่ง” ก็มีความสุขปนสะใจกันไป เมื่อ ทักษิณ ชินวัตร รับโทษจำคุก 1 ปี เข้าไปนอน “เรือนจำคลองเปรม” ตั้งแต่ 9 ก.ย. พ้นกำหนดกักโรค 5 วัน เปิดให้เข้าเยี่ยมได้ตั้งแต่ 14 ก.ย. มีครอบครัว ผู้ที่ลงชื่อไว้เข้าไปเยี่ยม ก่อนเจอข่าว “สั่งพิซซ่า” เลี้ยงนักโทษ กลายเป็นประเด็นถกเถียงสนั่นหวั่นไหว ว่าทำได้หรือไม่ มีคนด่าและมีกองเชียร์ ก่อนที่ “ราชทัณฑ์” จะออกมาแจงว่า เป็น “เฟคนิวส์” เพราะ “ทักษิณ” ไม่ได้มีการสั่งพิซซ่า หรืออาหารอิตาเลียนอื่นใด มาเลี้ยงเพื่อนๆ แต่อย่างใด

…บรรยากาศของพรรคเพื่อไทย อยู่ระหว่าง “รวบรวม-ปลุกปลอบ” ความคิด จิตใจว่าจะก้าวต่อไปกันอย่างไร จาก “จุดเริ่มต้น” ที่ดูจะมีอนาคต หลังเลือกตั้ง 2566 ได้ตำแหน่งนายกฯ มา 2 รอบ จาก เศรษฐา ทวีสิน มาถึง แพทองธาร ชินวัตร เตรียมแผน เตรียมนโยบายฟื้นเศรษฐกิจมาอย่างตั้งใจ 2 ปีผ่านไป จาก “รัฐบาล” กลายเป็น “ฝ่ายค้าน” แถมมี ส.ส.ออกไปสนับสนุนพรรคภูมิใจไทย วันก่อน “คุณหญิงอ้อ พจมาน” เดินทางไปให้กำลังใจถึงที่ทำการพรรค วงการเมืองยังจับตาว่า กลุ่มอำนาจยังไม่จบเท่านี้ จะมีรายการ “ตามเช็กบิล” ย้อนหลังต่อไปอีก

“ลูกหมี” ชุมพล จุลใส บ้านใหญ่ชุมพร อำลา “รวมไทยสร้างชาติ” เข้าซบ “ภูมิใจไทย” โดยมี พิพัฒน์ รัชกิจประการ ว่าที่รองนายกฯ-รมว.คมนาคม รองหัวหน้าพรรคสายใต้ของ “ภท.” รอต้อนรับมอบเสื้อใหม่ให้ใส่ งานนี้ “เสี่ยขิง” เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ อดีตเลขาฯพรรคก็ไปด้วย ส่วน “รทสช.” สาย พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ไปทาบ ชัชวาลล์ คงอุดม มานั่งเลขาฯแทน ก่อนหน้านี้ “เสี่ยเฮ้ง” สุชาติ ชมกลิ่น แกนนำสำคัญของ รทสช. ก็ยกทีมเข้าไปสนับสนุน อนุทิน ชาญวีรกูล เป็นกลุ่มแรกๆ กว่าจะเลือกตั้งจะเหลือเท่าไหร่ รอนับกันต่อไป

…อาการที่หลายกลุ่มก๊วน รุด “เข้าซบ” พรรคภูมิใจไทยอย่างคึกคัก ทำให้ “พรรคประชาชน” ที่รับหน้าเสื่อสนับสนุน “นายกฯหนู” อยู่ ต้องตอบคำถามสื่อเยอะเหมือนกัน เพราะ MOA เขียนไว้ว่า ต้องไม่พยายามเป็นรัฐบาล “เสียงข้างมาก” วันก่อน “ไอติม” พริษฐ์ วัชรสินธุ โฆษกพรรคประชาชน ย้ำว่า จับตาใกล้ชิดอยู่

…หากถึงจุดนั้น ก็จะดำเนินการตามมาตรการที่เรามี อาจใช้กลไกของรัฐสภา รวมถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจ เพื่อล้มรัฐบาลเสียงข้างน้อย “โฆษกไอติม” ยังตอบคำถามนักข่าว ถึงประเด็นอย่าง “เขากระโดง-ฮั้ว ส.ว.” ไปจนถึงการ “ตั้ง รมต.” ที่เกี่ยวข้องในคดีเหล่านี้เข้ามา โดยบอกว่า มีการทักท้วงไปแล้ว แต่ไม่เป็นผล จากนี้ก็ต้องมาตรวจสอบกันอย่างตรงไปตรงมา ตามหน้าที่ของ “ฝ่ายค้าน” ก็น่าสนใจว่า ถ้าพรรคประชาชนเดินเครื่อง “ตรงไปตรงมา” จริงๆ อาจเกิดสภาพ “วงแตก” เร็วกว่าที่คิดก็ได้ ใครจะรู้

ยินดี – สมศักดิ์ โตรักษา ประธานนักศึกษาหลักสูตรการบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูง (วทน.รุ่นที่ 1) เลี้ยงแสดงความยินดีกับ ธนพล คงเจี้ยง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ คนล่าสุด พร้อมด้วยกรรมการบริหาร ทรงยศ ยอดดนตรี, จิระพันธ์ ยานะเรือง และอดีต ส.ว. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา พล.ต.โอสถ ภาวิไล ที่ภัตตาคาร เชียงการีล่า ธนิยะ เมื่อเร็วๆ นี้
สุขสันต์วันเกิด – นุชนาถ วสุรัตน์ โกษานันตชัย ชวนเพื่อนกลุ่ม 21 อนงค์ ของ วปรอ.4010 คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา, พรรณประภา อินทรวิทยนันท์ มาร่วมฉลองวันคล้ายวันเกิดให้ ภรณี ลีนุตพงษ์ โดยมี นรีวรรณ จินตกานนท์, กฤษฎาวรรณ ศยามานนท์ และ พล.ต.ต.ปิติพงษ์ธิติ แก่นสารสมใจ ร่วมอวยพรด้วยความอบอุ่น ที่เดอะ ไชน่า เฮาส์ บายเชฟเฟย โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ
ติวเข้ม – กรมการค้าต่างประเทศ ติวเข้มผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย เปิดเวทีสัมมนา “Agri Plus Intelligence ถอดรหัสอัจฉริยะสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย จากงานวิจัยสู่ตลาดโลก” พร้อมจับมือหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จัด One-on-One Exclusive Workshop : SCAN ธุรกิจ สำรวจนวัตกรรมองค์กร ยกระดับผลิตภัณฑ์สู่ตลาดสากล โดยมี นพดล คันธมาศ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
โชว์ผลงาน – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม จัดกิจกรรม “VILLAGE FOR ALL” แสดงผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปี 2568 สะท้อนผลสำเร็จนโยบายพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเสริมความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการท้องถิ่น โดยมี พลาวุธ วงศ์วิวัฒน์ ผอ.กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และรัตนาภรณ์ พึ่งบุญไพศาล ผอ.กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมด้วย มิณฑิตา วัฒนกุล ร่วมงาน ณ เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้
อบรม – นุชนารถ ชลคงคา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สถาบันเอ็มเพาเวอร์ริ่ง เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ ESTC Training Center จัดอบรมหลักสูตร “Professional Branding” ให้กับ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยมีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของ ESTC Training Center ประกอบด้วย รัตนาวดี ชลคงคา, ณัฐพรรณ ภูมิฐาน, ปรัชญา เปี่ยมการุณ และพงศธร ธิติศรัณย์ ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
คว้ารางวัล – มนตรี นิธิกุล อุปนายก นำทีมสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) รับรางวัล “Outstanding Contribution” Climate Action Award 2025 จากเวที CCI Climate Change Forum 2025 องค์กรศักยภาพโดดเด่น ขับเคลื่อนภารกิจนำอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของไทย มุ่งสู่การปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ปี 2050 จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ อาคารเอ็มทาวเวอร์ สุขุมวิท 62
ของดีท้องถิ่น – พาราไดซ์ พาร์ค สนับสนุนพื้นที่จัดงาน “สมุทรสาคร On Tour On Sales ครั้งที่ 2” ซึ่งจัดโดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร ให้ลูกค้าได้เลือกช้อปสินค้าของดีจากจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี จรูญรัตน์ สาลี กก.ผจก. บจก.พาราไดซ์ พาร์ค ต้อนรับ ร.ต.อ.เขตรัฐ ชาญศิลป์ รองผู้ว่าฯสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงาน ณ ชั้น 1 ลานรอยัล พาร์ค พลาซ่า ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค
รับประกาศนียบัตร – วุฒิศักดิ์ พิชญกานต์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว รับมอบประกาศนียบัตรในการเข้าร่วมโครงการองค์กรสุขสภาพเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 6(Wellness Corporate Nation-Building: Wellness CNB) จากสถาบันการสร้างชาติ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ