ราชกิจจาฯ ประกาศพระบรมราชโองการ พ.ร.บ.งบฯ 69 วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาท
เมื่อวันที่ 18 กันยายน ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้น 3,780,600,000,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกแสนล้านบาทถ้วน)
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น ตามคำแนะนำและความเห็นชอบของรัฐสภา เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
กฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นกฎหมายสำคัญที่รัฐบาลใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดิน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ อาทิ เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
