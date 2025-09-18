การเมือง

ราชกิจจาฯ ประกาศพระบรมราชโองการ พ.ร.บ.งบฯ 69 วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาท

เมื่อวันที่ 18 กันยายน ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้น 3,780,600,000,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกแสนล้านบาทถ้วน)

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น ตามคำแนะนำและความเห็นชอบของรัฐสภา เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

กฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นกฎหมายสำคัญที่รัฐบาลใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดิน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ อาทิ เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

