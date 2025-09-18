กองทัพไทยเริ่มแล้ว ติดตั้ง ‘รั้วอิเล็กทรอนิกส์’ ยกระดับความมั่นคงชายแดนเขมร ฝั่งอรัญประเทศ

เริ่มแล้ว! กองทัพไทย เดินหน้ายกระดับความมั่นคง ติดตั้งรั้วอิเล็กทรอนิกส์ ในพื้นที่ชายแดนไทย-เขมร
เมื่อวันที่ 18 กันยายน กองทัพไทยได้เริ่มโครงการติดตั้ง “รั้วอิเล็กทรอนิกส์” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงตามแนวชายแดน โดยมีการติดตั้งเสากล้องวงจรปิด (CCTV) ต้นแรกบริเวณหลักเขตชายแดนที่ 50 ด้านหลังด่านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังบูรพา
สำหรับการติดตั้งเสา CCTV ต้นแรก ประกอบด้วยกล้อง 3 ตัว ได้แก่ กล้องแบบ PTZ (Pan-Tilt-Zoom) 1 ตัว และกล้องแบบ Fix อีก 2 ตัว นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งระบบไฟส่องสว่างและระบบโซลาร์เซลล์เพื่อรองรับการทำงานอย่างต่อเนื่อง และมีการติดตั้งการ์ดบันทึกข้อมูลขนาด 512 GB สามารถบันทึกภาพได้นานถึง 30 วัน
ในระหว่างการติดตั้ง กองร้อยทหารพรานที่ 12 ได้เข้าดำเนินการตัดต้นไม้ที่ขึ้นรกทึบในพื้นที่ตรงข้ามกำแพง เพื่อให้กล้องสามารถมองเห็นพื้นที่ได้อย่างชัดเจน และประสานงานกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 12 (นพค.12) ซึ่งมีแผนจะเข้าปรับปรุงพื้นที่ในลำดับต่อไป
การติดตั้งเสา CCTV ต้นแรกนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของโครงการรั้วอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเฝ้าระวังและป้องกันภัยคุกคามต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศในระยะยาว