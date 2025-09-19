ภูมิธรรม พร้อมหนุนสามี ‘เอม’ ชิงเก้าอี้นายกฯ โควต้าพท. หากกระแสเชียร์มาแรง

ภูมิธรรมพร้อมหนุนสามี ‘เอม’ ชิงเก้าอี้นายกฯ โควต้าพท. หากกระแสเชียร์มาแรง
เมื่อวันที่ 18 กันยายน ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯและ รมว.มหาดไทย ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์กรณีกระแสข่าวว่าพรรคเพื่อไทยจะดึง น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ มาเป็นแคนดิเดตนายกฯของพรรคนั้น ในที่ประชุมได้มีพูดคุยกันอย่างไรบ้าง ว่า น.ส.พินทองทาท่านทำธุรกิจดีอยู่แล้ว เมื่อถามถึงกระแสสังคมเชียร์ให้ทาบทามนายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ สามี น.ส.พินทองทา มาเป็นแคนดิเดตนายกฯของพรรคเพื่อไทยนั้น
นายภูมิธรรมกล่าวว่า นายณัฐพงศ์เป็นคนสมาร์ท หล่ออยู่แล้ว ต้องถามเจ้าตัว อย่างไรก็ตาม หากกระแสสังคมเชียร์นายณัฐพงศ์เสียงดังๆ มากๆ อาจจะไปเจรจาคุณแม่และภรรยาของนายณัฐพงศ์
เมื่อถามถึงกรณีที่คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์มารดา น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรค ที่ได้เข้ามาที่ทำการพรรคและให้กำลังใจ ส.ส.ในการประชุมพรรคที่ผ่านมา นายภูมิธรรมกล่าวว่า คุณหญิงพจมานเป็นคนที่ใจแข็ง เพราะผลกระทบที่มีต่อครอบครัวท่านค่อนข้างรุนแรง การที่ น.ส.แพทองธารมาเป็นนายกฯ คุณหญิงพจมานก็ไม่ได้อยากให้มาเป็นนายกฯอยู่แล้ว เพราะกลัวการเมืองที่รุนแรง ขณะที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ เมื่อคุณหญิงพจมานเห็นท่านใส่ชุดสีฟ้าขึ้นรถลูกกรงไป สำหรับมหาเศรษฐีที่เคยเป็นอดีตนายกฯที่ดีคนหนึ่งของประเทศไทย เมื่อเจอนายทักษิณตัดผมสั้นเหมือนนักเรียนนายร้อย คุณหญิงพจมานยังแซวนายทักษิณว่าเหมือนนักเรียนนายร้อย พูดถึงความทรงจำเก่า แต่ความสะเทือนใจมันก็มี แต่ท่านเป็นผู้หญิงแข็งแกร่ง ไม่เสียน้ำตาง่ายๆ ทั้งนี้ คุณหญิงพจมานเป็นคนที่ไม่ยุ่งการเมือง ท่านก็เข้ามาให้กำลังใจ ยิ้มและบอกว่าสู้ๆ นะคะ ขณะที่ ส.ส.ก็รู้สึกประทับใจในการวางตัวของท่านมาโดยตลอด เห็นใจในสิ่งที่พ่อและลูกถูกกระทำ ทำให้ ส.ส.ทุกคนรู้สึกดีมากๆ
เมื่อถามว่า การที่คุณหญิงพจมานมาให้กำลังใจทำให้ ส.ส.ที่กำลังลังเลใจอยากย้ายพรรค ยังอยากอยู่พรรคเพื่อไทยต่อหรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า ส.ส.ส่วนใหญ่ยังคงอยู่กับพรรค แต่ที่ผ่านมาอาจจะมีการบริหารจัดการพรรคที่บกพร่องไปบ้าง เป็นเรื่องธรรมดาของพรรคการเมือง แต่หลังจากแกนนำต่างๆ กลับมา และเห็นถึงชะตากรรมที่เกิดขึ้นต่อตระกูลชินวัตรก็ทำความเข้าใจกันได้มากขึ้น ยิ่งเห็นนายทักษิณที่เปรียบเสมือนผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรค พท. เป็นคนที่ทุกคนเคารพรักและชื่นชมก็รู้สึกเห็นใจ เชื่อว่าคนที่จะออกจากพรรคนั้นมีไม่เยอะ ส่วนคนที่กังวลใจและได้พูดคุยกันก็ดีขึ้นเยอะ รู้สึกว่าเรามีพลังเพิ่มขึ้น
“ยืนยันว่า 10 ล้านกว่าเสียงของพรรค พท. เป็น 10 ล้านกว่าเสียงที่มั่นคง เราถูกกระทำถูกรัฐประหาร แต่ 10 ล้านเสียงนี้ไม่เคยแปรปรวน แต่จากสถานการณ์การเมืองที่ไร้เสถียรภาพและวุ่นวายขนาดนี้ ผมเชื่อว่า 10 ล้านเสียงยังคงมั่นคง และยังมีเสียงที่เคยสนับสนุนก็ตอบรับมากยิ่งขึ้น ผมเชื่อว่าครั้งหน้าพรรค พท.ไม่เป็นที่ 1 ก็เป็นที่ 2 ถ้าจะพลาดไปบ้างก็เป็นที่ 2 แต่จะทำออกมาให้ดีที่สุด” นายภูมิธรรมกล่าว