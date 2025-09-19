พรรคสีส้มบอกใบ้ “ว่าที่รมต.” ในรบ.อนุทิน ถูกปปช.ชี้มูลทุจริต เป็นถึงนักการเมือง แต่ไม่เคยเป็นรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 18 กันยายน ที่รัฐสภา นายชุติพงศ์ พิภพภิญโญ ส.ส.ระยอง พรรคประชาชน (ปชน.) แถลงกรณีโผรายชื่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีพฤติการณ์ต้องสงสัยว่าทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ในอดีต ว่า เหตุใดจึงเสนอชื่อให้เป็นรัฐมนตรีในโผ ครม.ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี
เหตุการณ์นี้มีการชี้มูลความผิดโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อช่วงปี 2565 และลงเลขรับเรียบร้อยพร้อมรายงานไต่สวนเอกสารประกอบ ภายหลังที่มีการไต่สวนชี้มูลความผิดเรียบร้อยแล้ว ได้ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
เอกสารที่นำมาวันนี้มีการระบุว่าผู้ที่ถูก ป.ป.ช.ชี้มูลนั้นมีพฤติการณ์ทุจริตเบิกจ่ายงบประมาณโครงการและจ่ายเงินทั้งที่ยังไม่แล้วเสร็จ มีความประพฤติทำให้เสื่อมเสียแก่ศักดิ์ศรีและตำแหน่ง รวมถึงมีผลกระทบต่อประชาชน ขออนุญาตยังไม่เปิดเผยว่าเป็นผู้ใด แต่ยืนยันว่าบุคคลผู้นี้เป็นหนึ่งในชื่อของโผ ครม.ที่นำขึ้นทูลเกล้าฯ ส่วนที่นายอนุทินระบุว่ารายชื่อไม่มีปัญหาอะไรนั้น
“ขอตั้งคำถามไปยังนายอนุทินว่าได้ตรวจสอบดีแล้วหรือไม่กับรายชื่อบุคคลที่ได้เสนอชื่ออย่างชัดเจน มีการชี้มูลไปแล้วโดย ป.ป.ช. เหตุใดจึงยังแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี ขอถาม ป.ป.ช.ว่า เมื่อส่งเอกสารการชี้มูลของ ป.ป.ช.ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว เหตุใดจึงยังไม่ดำเนินคดี หรือดำเนินการอยู่แล้วติดอยู่ที่ขั้นตอนใดในกระบวนการยุติธรรม”
นายชุติพงศ์กล่าวอีกว่า ยืนยันว่าเอกสารที่นำมาแสดง หากนายอนุทินไม่มีการปรับปรุง หรือตรวจสอบให้ชัดเจน ยังยืนยันที่จะตั้ง ครม.ชุดนี้ขึ้นมาให้ได้ จะเปิดเผยเอกสารชุดนี้ รวมถึงนายอนุทินต้องตอบคำถามสังคมให้ดีว่าเหตุใดจึงตั้งบุคคลที่มีพฤติกรรมทุจริตและมีมติเอกฉันท์ไปแล้วไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ย้ำว่าการทำหน้าที่ฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลนายอนุทินเป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นและทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ไม่มีออมมือ แต่หากไม่มีการปรับโผ ครม.และยืนยัน ข้อมูลชุดนี้ทั้งหมดจะถูกเปิดเผยในวันที่มีการแถลงนโยบาย
เมื่อถามว่า พอจะเปิดเผยข้อมูลคร่าวๆ ได้หรือไม่ว่าเป็นใคร นายชุติพงศ์กล่าวว่า เป็นผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือข้าราชการการเมือง และอยู่ในโควต้าของกลุ่ม เคยเป็นนักการเมือง แต่ไม่เคยเป็นรัฐมนตรี ย้ำว่าบุคคลนี้ถูกชี้มูลว่ามีพฤติกรรมทุจริตประพฤติมิชอบ หากนายอนุทินตั้งใจว่าภารกิจที่เข้ามาครั้งนี้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับพรรค ปชน. เพื่อเปิดประตูสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทำประชามติและยุบสภาภายใต้กรอบเวลาที่กำหนด จึงไม่เห็นเหตุผลว่าจะต้องตั้งคนที่มีคุณสมบัติเสื่อมเสียให้เข้ามาดำรงตำแหน่งใน ครม.ชุดนี้