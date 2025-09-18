ทบ.ภูมิใจ พลทหารต้องรัก จาก ‘พลทหารออนไลน์’ สู่ น.ร.เตรียมทหาร คนแรก ชื่นชมความมุ่งมั่น ตั้งใจ

นักเรียนเตรียมทหาร ที่มาจากการสมัครพลทหารออนไลน์คนแรก ของกองทัพบก
เมื่อวันที่ 18 กันยายน กรมยุทธศึกษาทหารบก เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ นักเรียนนายร้อยคนแรกของประเทศที่มาจากการสมัคร “พลทหารออนไลน์” ของ พลทหารต้องรัก สิริชัยตระกูล และสอบได้นักเรียนนายสิบ (นนส.) จนสามารถสอบเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (นตท.) และเป็นนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (นนร.)
พร้อมเล่าถึงชีวิตพลทหารต้องรักที่มีแผนเรียนจบ ม.6 มีความฝันอยากเป็นนักเรียนนายร้อย ตัดสินใจสมัครเข้าเป็นพลทหารเพื่อปูทางสู่นักเรียนนายสิบ และนักเรียนนายร้อย โดยการสมัครแบบออนไลน์
สมัครทหารออนไลน์ เลือกร้อยฝึกรบพิเศษที่ 2 เพื่อฟูมฟักความเป็นทหารได้อย่างเต็มที่ ระหว่างประจำการได้สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก
เมื่อสอบผ่าน ได้เป็นนักเรียนนายสิบ สังกัด ร้อย.นักเรียนนายสิบที่ 2 พัน.นนส.ที่ 3 (เลียงผา) ระหว่างการศึกษาที่ รร.สส.ทบ.มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเท และบรรลุผลสมปราถนา สอบได้เป็นอันดับที่ 5 และได้โควต้าเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร และตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่ “โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า” และเป็นนักเรียนเตรียมทหารที่มาจากการสมัครพลทหารออนไลน์คนแรกของกองทัพบก